Inter “Tem a magia de um camisa 10 clássico”, diz Maurício sobre Alan Patrick

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

O jovem meia abriu o placar no São Januário Foto: Ricardo Duarte/Inter O jovem meia abriu o placar no São Januário (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após a vitória do Inter sobre o Vasco por 2 a 1, o meio-campista Maurício elogiou o passe que recebeu de Alan Patrick para abrir o placar da partida. A partida aconteceu pela 29° rodada do Brasileirão. A assistência do camisa 10, serviu o garoto na cara do goleiro vascaíno no primeiro tempo.

“Alan Patrick tem a magia de um 10 clássico, quando vi que ele pegou a bola, sabia que iria ali, temos um ótimo entrosamento”, destacou Maurício.

Sobre a partida, o jogador destacou que o elenco de jogadores entraram atentos dentro de campo e procuraram fazer o resultado o quanto antes.

“Foi um jogo em que começamos ligados, sabíamos da força deles, emparelhamos, fizemos um excelente primeiro tempo, com a bela jogada do gol. Fico feliz de fazer mais um pelo Inter. Temos nove decisões pela frente, em busca do objetivo”, disse o meia.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o Coritiba, às 18h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

2023-10-27