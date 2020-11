Mundo Após impeachment, ex-presidente do Peru anuncia que será candidato ao Congresso

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Eleições gerais estão marcadas para 11 de abril de 2021 e também irão eleger um novo presidente Foto: Reprodução Eleições gerais estão marcadas para 11 de abril de 2021 e também irão eleger um novo presidente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente do Peru, Martín Vizcarra, que deixou o governo após sofrer impeachment, anunciou nesta sexta-feira (27) que concorrerá ao Congresso nas eleições gerais de 11 de abril de 2021, pelo partido de centro Somos Peru. O pleito também irá eleger um novo presidente.

“Os imensos desafios que o Peru enfrenta hoje exigem que nos coloquemos mais uma vez a serviço do povo. Vou encabeçar a lista de candidatos ao Congresso do Somos Peru para continuar as reformas que nos permitam construir um país mais justo e igualitário”, postou em uma rede social.

Investigado por suborno

Vizcarra sofreu impeachment em 9 de novembro, suspeito de suborno quando ele era governador da região de Moquegua (entre 2011 e 2014). Ele negou as alegações “infundadas” de que aceitou propinas de empresas que obtiveram contratos públicos quando ele era governador na região do sul do Peru. Vizcarra acusou o Congresso de “brincar com a democracia”.

Ao ser questionado se a decisão de sair candidato seria uma manobra para garantir imunidade parlamentar no processo que segue em andamento no Peru, Vizcarra admitiu que “uma das bandeiras que vou carregar nesse processo eleitoral, a ser cumprida no Congresso se eleito, é justamente reformar totalmente o conceito de imunidade parlamentar”.

Em outra mensagem compartilhada em rede social, o candidato à presidência do Somos Peru, o ex-deputado Daniel Salaverry, deu as boas-vindas a Vizcarra à campanha eleitoral e afirmou estar “certo de que juntos farão grandes coisas pelo Peru”.

Após a destituição de Vizcarra, que tinha aprovação popular, o então chefe da Assembleia da República, Manuel Merino, assumiu a Presidência da República. Merino, porém, não tinha apoio da opinião pública, de setores políticos e sociais e enfrentou onda de protestos pelo país. Ele renunciou cinco dias após assumir o cargo interinamente, após uma manifestação terminar com dois mortos e 100 feridos.

Após o impeachment de Vizcarra e a renúncia de Merino, o Congresso peruano elegeu Francisco Rafael Sagasti, de 76 anos, como novo presidente interino. A primeira vice-presidência foi ocupada por Mirtha Vásquez, da Frente Ampla, que vai chefiar o Parlamento; a segunda vice-presidência por Luis Roel, da Ação Popular; e a terceira por Matilde Fernández, da Somos Peru.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo