Polícia Após intensa perseguição, Polícia Rodoviária Federal prende foragido no Vale do Sinos; assista ao vídeo

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Bandido foi capturado pela PRF em São Leopoldo Foto: PRF/Divulgação Bandido foi capturado pela PRF em São Leopoldo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Após uma intensa perseguição pela BR-116 e por ruas e avenidas de São Leopoldo, no Vale do Sinos, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um foragido da Justiça com antecedentes criminais por furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (05), a ocorrência foi registrada na manhã de sábado (03).

Depois de receberem informações do serviço de inteligência, os policiais deram ordem de parada a um Fiat Idea, mas o condutor desobedeceu e passou a fugir em alta velocidade.

Durante a fuga, sob chuva intensa, o criminoso realizou diversas manobras perigosas, transitou na contramão e em marcha à ré e passou por cima de calçadas, em meio a pedestres.

Após ser interceptado, o motorista, de 32 anos e natural de Campo Bom, ainda tentou fugir a pé, mas foi contido pelos agentes. O nome do bandido não foi divulgado.

Assista ao vídeo da perseguição:

