Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

A expectativa é que Tite retorne às atividades nesta segunda-feira (26), segundo informou o Flamengo. (Foto: Divulgação)

Internado na sexta-feira (23) em um hospital do Rio de Janeiro depois de ter sofrido uma arritmia cardíaca na altitude, quando o Flamengo jogou contra o Bolívar, em La Paz, na última quinta-feira (22), o técnico Tite recebeu alta na manhã de sábado (24). Saindo pela porta da frente do Copa Star, em Copacabana, de paletó e sorridente, ele afirmou que foi “bem cuidado pelo doutor”.

O treinador havia recebido recomendação médica para permanecer em repouso durante 48 horas e, portanto, não compareceu à beira do gramado nesse domingo (25) no jogo do Flamengo contra o Bragantino, no Maracanã. Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar do time, esteve à frente da equipe no duelo contra o clube de Bragança Paulista. A expectativa é que Tite retorne às atividades nesta segunda-feira (26), segundo informou o Flamengo.

O treinador começou a se sentir mal na noite de quinta após a entrevista coletiva da partida contra o Bolívar, em La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar, pela Copa Libertadores. Com dores no peito, palpitação e dificuldade para respirar, Tite foi atendido ainda no vestiário.

Lá, foi verificado que o técnico estava com a frequência cardíaca elevada, e assim identificada a arritmia cardíaca. Os médicos do clube deram uma medicação venosa, e com a situação controlada o Flamengo monitorou a volta de Tite no avião, com suporte médico. Ao chegar no Rio o treinador foi encaminhado para o hospital para realizar uma série de exames que confirmaram o diagnóstico de arritmia cardíaca. Apesar de ter sido cogitada uma intervenção cirúrgica o procedimento não foi necessário, tendo sido feito apenas o tratamento medicamentoso.

Vitória do Flamengo

O Flamengo venceu o Bragantino por 2 a 1, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em noite de reestreia, Michael abriu o placar da partida no primeiro tempo. A equipe paulista empatou o jogo, mas Raul marcou contra no lance seguinte e garantiu a vitória ao Fla.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 44 pontos e se manteve na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória, o auxiliar técnico Matheus Bachi, filho de Tite, analisou a vitória rubro-negra.

“Feliz por termos feito uma boa partida. Oscilamos pela qualidade do adversário, mas estamos felizes com o resultado, com a estreia do Michael, que estreou com gol, e por todo o grupo, que tem se dedicado no dia a dia para honrar ao máximo essa camisa. Mais um passo dado”, afirmou Bachi.

O gol do Bragantino saiu em uma falha de Allan, que desviou de cabeça para Douglas Mendes empatar o jogo. Este foi mais um gol sofrido pelo Flamengo com origem em bola aérea. Matheus Bachi afirmou que a equipe fez uma boa partida no quesito das defesas das jogadas pelo alto, e que o gol da equipe adversária saiu em uma infelicidade rubro-negra.

“Fizemos um bom jogo defensivamente na bola aérea, em cima de uma equipe que tem bons cabeceadores e batedores. A falta no primeiro tempo foi um lance mais circunstancial, bem aproveitado pelo adversário. Bola rápida, finalização com pressão acabou acertando a trave, feliz. E um pouco de infelicidade nossa no gol deles, de a bola bater no Allan e sobrar no jogador deles. É algo que estamos trabalhando constantemente, temos evoluído e melhorado, e vamos continuar melhorando, mas não é um bicho de sete cabeças, um temor tão grande.” As informações são do jornal O Globo e do site GE.

