Futebol Endrick marca em sua estreia no Real Madrid e quebra recorde histórico

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O brasileiro se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid na história do Campeonato Espanhol. Foto: Reprodução O brasileiro se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid na história do Campeonato Espanhol. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Endrick precisou de dez minutos para fazer seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. O atacante brasileiro de 18 anos entrou em campo contra o Valladolid, equipe que tem Ronaldo Fenômeno como dono, nesse domingo (25) aos 41 minutos do segundo tempo e marcou quando o cronômetro marcava 6 minutos de acréscimos no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

O brasileiro recebeu passe de Brahim Diaz, invadiu a área, superou a marcação de dois rivais e bateu forte de direita no canto esquerdo do goleiro Hein. Foi o terceiro gol na vitória do Real Madrid sobre o Valladolid por 3 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

O jovem de 18 anos começou no banco e na segunda etapa entrou no lugar do craque francês Kylian Mbappé. Os outros gols da partida foram marcados por Valverde e Brahim Díaz. Com a vitória, o Real Madrid assumiu provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Espanhol atrás do Celta de Vigo e Barcelona, respectivamente.

Com o gol, o brasileiro se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid na história do Campeonato Espanhol. O ex-atacante do Palmeiras tem 18 anos e 35 dias. Enfrentando a concorrência para entrar no ataque do Real de astros como Mbappé, Vini Jr. e Rodrygo, Endrick deixou uma excelente primeira impressão no Santiago Bernabéu.

Repercussão

Os principais jornais esportivos da Espanha enlouqueceram com o gol de Endrick. De acordo com o Marca, o brasileiro “roubou o dia” de Kylian Mbappé, que começou como titular, mas deixou o gramado do Santiago Bernabéu frustrado por não conseguir balançar as redes.

“Mbappé tentou de todas as formas, mas não conseguiu uma estreia com gol no Bernabéu. O foco foi roubado por Endrick, uma contratação eclipsada pelo buzz gerado pelo francês, mas que fechou o placar nos acréscimos com um típico arremate de camisa 9”, exaltou.

“Esse lance mostrou que Endrick pode ser também muito importante neste Real Madrid, principalmente porque tem um perfil bem diferente dos considerados ‘intocáveis’ no ataque”, acrescentou.

Para o As, Endrick foi o único motivo que animou a torcida merengue neste domingo, depois de um jogo insosso dos comandados de Carlo Ancelotti.

“Endrick animou a festa. O gol do brasileiro em sua estreia colocou um pouco de açúcar em uma partida chata do Madrid”, opinou o veículo.

A bola na rede do brasileiro repercutiu também na Catalunha, com os jornais locais dando bastante destaque para o lance.

“O jovem brasileiro entrou aos 41 do 2º tempo na vaga de Mbappé e, apenas 10 minutos depois, fechou o placar para os merengues”, complementou o Mundo Deportivo.

Vale lembrar que, antes da partida deste domingo, Endrick não havia ainda entrado em campo em partidas oficiais pelo Real Madrid.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/endrick-marca-em-sua-estreia-no-real-madrid-e-quebra-recorde-historico/

Endrick marca em sua estreia no Real Madrid e quebra recorde histórico

2024-08-25