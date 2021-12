Futebol Após invasão de campo e jogo paralisado, Lyon pode ser eliminado da Copa da França

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Duelo com o Paris FC foi paralisado após torcedores do Lyon atirarem sinalizadores em direção a rivais. (Foto: Reprodução)

A confusão que provocou a paralisação do jogo contra o Paris FC pode custar caro ao Lyon. De acordo com o jornal “L’ Équipe”, a punição deve ser decidida no início da próxima semana pela Federação Francesa de Futebol (FFF). Entre as possíveis sanções, está a eliminação do Lyon da Copa da França.

Pesa contra o Lyon o fato de seus torcedores serem reincidentes. Em novembro, o clássico contra o Olympique de Marselha foi interrompido após uma garrafa ser atirada na cabeça de Payet. O clube perdeu um ponto no Campeonato Francês devido ao incidente.

Desta vez, torcedores encapuzados do Lyon acenderam sinalizadores e atiraram em direção aos rivais no intervalo da partida. Uma grande confusão começou nas arquibancadas com funcionários da segurança local, e uma multidão foi em direção ao gramado para fugir da briga.

O comitê disciplinar da FFF se reuniria na próxima quinta-feira (23). Com o incidente, segundo a imprensa francesa, há a tentativa de se antecipar o encontro. Uma das sanções é declarar o Lyon perdedor do jogo, o que acarretaria a eliminação. Outras punições, como a proibição de torcedores do Lyon como visitantes, poderiam ser aplicadas no Campeonato Francês.

Responsabilidade e punição

Em comunicado oficial, o Lyon anunciou que irá assumir toda a responsabilidade pelos incidentes e está investigando as imagens para ajudar as autoridades. Além disso, informou que, até segunda ordem, não permitirá que sua torcida compareça a jogos fora de casa.

“Os envolvidos não têm lugar no estádio, a violência não pode mais ser tolerada nos estádios. A violência deve ser firmemente condenada por todos os jogadores de futebol, incluindo grupos de torcedores. Mais do que nunca, devemos erradicar esses fenômenos de hooliganismo e banir todos aqueles que são inimigos, pelos seus atos, do futebol, mas também dos clubes que afirmam torcer, diz um trecho do comunicado.

Ciente da situação complicada, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, afirmou que o incidente não foi causado apenas pelos torcedores do clube.

“É dramático para o futebol. Esta noite (sexta-feira, 17) vimos mais coisas inaceitáveis. Ainda não sei exatamente o que aconteceu. Acredito que as responsabilidades são compartilhadas. Não é tudo culpa de nossos torcedores. Teremos que analisar o que aconteceu. O Lyon não tem que assumir total responsabilidade pelos incidentes. Houve uma cadeia de eventos. Buscaremos a verdade e o clube decidiu entrar com uma reclamação. Se nossos apoiadores estiverem envolvidos, eles serão severamente punidos. Disseram-me que os torcedores do PSG estavam lá, que os fogos de artifício vinham de torcedores parisienses. Estou esperando para descobrir o que realmente aconteceu”, afirmou o dirigente ao “L’Équipe”.

