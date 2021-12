Mundo Paris cancela festa de réveillon por receio da variante ômicron do coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Imagem de réveillon de 2019 no Arco do Triunfo, em Paris. Foto: Reprodução Imagem de réveillon de 2019 no Arco do Triunfo, em Paris. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A cidade de Paris, na França, cancelou as festas de réveillon na avenida Champs Elysees para evitar contágios pelo coronavírus, especialmente pela variante ômicron, de acordo com informações divulgadas pela rede de TV BFM neste sábado (18).

O primeiro-ministro Jean Castex disse na sexta-feira que as grandes festas públicas e eventos com fogos de artifício seriam proibidos na festa de Ano Novo, e recomendou que as pessoa, mesmo as vacinadas, se submetessem a testes de Covid-19 antes de irem a festas de fim de ano.

Variante ômicron

Suspeita-se que a variante ômicron seja responsável por 10% das infecções de novos casos de Covid-19 na França. A possibilidade de um boom de infecções por ômicron fez com que o governo implementasse novas medidas de restrição.

No começo de 2022 deve haver um novo passaporte de vacinação, que obrigará as pessoas a mostrar um comprovante para entrar em restaurantes e em viagens de longa distância.

Pelas regras atuais, é possível entrar em ambientes fechados com um teste negativo de Covid-19.

