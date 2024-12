Esporte Após jejum de 29 anos, Botafogo volta a conquistar o Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Equipe carioca havia levantado a taça do Brasileirão pela última vez em 1995 Foto: Vitor Silva/Botafogo Equipe carioca havia levantado a taça do Brasileirão pela última vez em 1995. (Foto: Vitor Silva/Botafogo) Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo voltou a ser campeão brasileiro, após um jejum de 29 anos. A equipe carioca venceu o São Paulo por 2 a 1 na tarde desse domingo (8), no Rio de Janeiro, pela 38ª rodada, e conquistou seu terceiro título da competição, com 79 pontos. Os gols do Alvinegro foram marcados por Savarino, aos 36 minutos do primeiro tempo, e Gregore, aos 46 da etapa final. William Gomes descontou para o Tricolor paulista.

Jogo

O Botafogo dominou o primeiro tempo com tranquilidade. Mesmo mantendo a posse de bola, o time carioca não foi tão efetivo, apresentando pouco perigo ao São Paulo. A equipe de Zubeldía conseguiu controlar bem o jogo, mesmo com vários desfalques na partida.

Aos 13 minutos, Luiz Henrique realizou boa jogada pela direita e cruzou a bola para Igor Jesus, que finalizou com perigo à direita de Jandrei. Aos 31 minutos, após cruzamento de Savarino, Igor Jesus cabeceou firme em cima de Jandrei, que fez a defesa.

A esperança de conquistar o título aumentou para o Botafogo após o Fluminense marcar no Allianz Parque, contra o Palmeiras. No Nilton Santos, a equipe carioca abriu o placar logo em seguida.

Após roubar a bola no meio de campo, Marlon Freitas tocou para Igor Jesus, que se livrou de dois marcadores e deixou para Savarino, que tocou por cima de Jandrei para marcar o gol.

Antes do término da primeira etapa, o Glorioso criou mais uma chance perigosa, mas Igor Jesus parou na defesa de Jandrei.

No segundo tempo, aos 12 minutos, Luiz Henrique quase ampliou para o Alvinegro, mas viu a equipe paulista empatar o jogo. Após falha de Marlon Freitas, William Gomes roubou a bola e tocou na saída de John. A partida se manteve equilibrada, com nenhuma das equipes se arriscando muito no ataque.

O cenário mudou no fim do segundo tempo, quando, aos 46 minutos, Gregore marcou diante dos 41.986 torcedores presentes no estádio e confirmou o título do Glorioso, que neste ano também conquistou a Libertadores.

O Botafogo terminou o campeonato com 79 pontos, seguido pelo Palmeiras, com 73. O time paulista perdeu por 1 a 0 para o Fluminense nesse domingo.

