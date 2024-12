Grêmio Na Arena, Grêmio perde por 3 a 0 para o Corinthians e termina o Campeonato Brasileiro em 14º

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Essa foi a nona vitória seguida do Corinthians. (Foto: Reprodução de TV)

Jogando na Arena, o Grêmio perdeu por 3 a 0 para o Corinthians em partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na tarde deste domingo (8).

No primeiro tempo, o Corinthians teve mais domínio e criou as melhores oportunidades. Yuri Alberto, Memphis e Matheuzinho tiveram chance de abrir o placar.

Já na reta final da primeira etapa, o camisa 9 do Timão caiu na área após disputa de bola com Geromel. O árbitro não marcou pênalti no primeiro momento, mas foi chamado para conferir o lance no VAR. A penalidade foi confirmada.

Aos 46 minutos, o ex-jogador do Inter Yuri Alberto cobrou com categoria e marcou para os visitantes.

Segundo tempo

O Grêmio começou o segundo tempo pressionando. Logo no primeiro minuto, Braithwaite cabeceou para grande defesa do goleiro corintiano.

Mas quem acabou marcando mais duas vezes foi o Corinthians. Aos 42, Romero cruzou, Charles desviou de cabeça e mandou para o fundo das redes.

Aos 48 minutos, Memphis fez um golaço de bicicleta para fechar o placar na Arena. Essa foi a nona vitória seguida do time paulista, que ficou na 7ª posição, com 56 pontos.

Com o resultado, o Grêmio, que chegou a correr risco de rebaixamento para a Série B ao longo do campeonato, terminou o Brasileirão na 14ª posição.

O jogo deste domingo marcou a despedida dos gramados do lendário zagueiro Pedro Geromel, que foi bastante aplaudido pela torcida gremista.

