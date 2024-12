Grêmio Livro traz trajetória em imagens de Luis Suárez pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

A obra possui texto de apresentação do presidente do Grêmio Alberto Guerra e do técnico Renato Portaluppi Foto: Divulgação Obra é do fotógrafo oficial do Clube Lucas Uebel. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A passagem do craque uruguaio Luis Suárez pelo Grêmio na temporada de 2023 foi inesquecível e proporcionou momentos que ficarão para sempre na memória do torcedor gremista.

Durante todo o ano, desde a sua apresentação na Arena até sua despedida, Suárez foi acompanhado de perto pelo fotógrafo oficial do Tricolor, Lucas Uebel, que registrou, de forma exclusiva, cada detalhe da trajetória do atacante por Porto Alegre.

Na sexta-feira (06), Uebel lançou uma obra fotográfica única que não pode faltar na prateleira do torcedor gremista: “Suárez Tricolor”, 161 páginas, da editora Capítulo 1, traz uma retrospectiva do craque camisa 9 com imagens históricas flagradas pela lente do profissional que há 14 anos registra os maiores momentos do Clube.

“O livro é uma narrativa visual desde a chegada do Suárez em Porto Alegre até sua despedida no aeroporto”, destaca Uebel, que não esconde a satisfação em ter tido a oportunidade de estar sempre ao lado do atleta: “Foi uma experiência única acompanhar tão de perto um personagem tão importante na história do futebol, o quarto maior artilheiro do mundo. A ideia do livro surgiu pela comoção que ele gerou junto ao torcedor. Percebi que era importante transformar essa trajetória em algo físico”, revela.

A obra possui texto de apresentação do presidente do Grêmio Alberto Guerra e do técnico Renato Portaluppi. O prefácio fica por conta do vice-presidente de futebol Antônio Brum.

“Suárez Tricolor” pode ser encontrado no valor de pré-venda pelos sites www.momentosimortais.com.br e www.gremiomania.com.br até o dia 12/12. Na quinta-feira, dia 12, o livro será lançado oficialmente em sessão de autógrafo presencial do autor.

