Mundo Itamaraty pede solução pacífica na Síria e diz monitorar brasileiros; orientação é deixar o território por meios próprios

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Segundo estimativas, cerca de 3,5 mil brasileiros vivem na Síria. Não há registro de cidadãos brasileiros entre as vítimas das hostilidades

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que acompanha com “preocupação” a escalada dos conflitos na Síria e orientou aos cidadãos brasileiros no território que tentem deixar o país por meios próprios, “até o retorno à normalidade”.

Neste domingo (08), forças rebeldes que combatem o governo de Bashar al-Assad anunciaram que o ditador deixou a capital Damasco e que seu destino é desconhecido. A tomada de Damasco, caso se confirme, consolida uma ofensiva surpreendente que, em apenas 10 dias, pôs em xeque o regime que dura 24 anos.

“O governo brasileiro acompanha, com preocupação, a escalada de hostilidades na Síria. Exorta todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção e a assegurarem a integridade da população e da infraestrutura civis”, diz o ministério, em nota.

O governo brasileiro informou que “apoia os esforços para solução política e negociada do conflito na Síria, que respeitem a soberania e a integridade territorial do país”.

Segundo estimativas do Itamaraty, 3,5 mil brasileiros vivem no país do Oriente Médio. De acordo com fontes da diplomacia, a maior parte deles nascidos na Síria, com pai ou mãe brasileiros.

Até a última atualização, não havia registro de brasileiros entre as vítimas das hostilidades. “O Itamaraty, por meio da Embaixada em Damasco, permanece monitorando a situação dos brasileiros na Síria. O Itamaraty insta a todos nacionais que se encontrem no país a que busquem sair da Síria”.

O governo também publicou recomendações para os brasileiros que vivem no país:

Caso não esteja na Síria, não viaje ao país;

Recomenda-se aos nacionais residentes ou de passagem pela Síria que se ausentem do país, por meios próprios, até o retorno à normalidade. O Aeroporto Internacional de Damasco permanece aberto, mas com restrições em relação às companhias aéreas operando voos;

Aos nacionais que decidam manter estadia na Síria, recomenda-se adotar as indicações de segurança das autoridades locais e não permanecer em áreas de reconhecido risco;

Não participe de aglomerações e protestos;

Verifique se seu passaporte e dos demais membros de sua família possui ao menos seis (6) meses de validade;

Certifique-se de que possui documento de nacionalidade brasileiro (como certidão de nascimento) e/ou carteira de identidade válida brasileira ou síria;

Mantenha todos seus dados de cadastramento atualizados junto ao Setor Consular da Embaixada do Brasil em Damasco.

