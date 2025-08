Futebol Após jogo de oito gols, Brasil vence a Colômbia nos pênaltis e conquista nono título da Copa América Feminina

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Nos 120 minutos, equipes empataram em 4 a 4, com a Seleção Brasileira correndo atrás do resultado durante a maior parte. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Foram mais de 120 minutos de emoção no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, na noite desse sábado (2). Em um jogo eletrizante, Brasil e Colômbia protagonizaram um duelo épico que sacramentou, de uma vez por todas, o principal clássico feminino da América do Sul. Nos pênaltis, a Seleção Brasileira venceu por 5 a 4 para ficar com o título.

Quando tudo parecia perdido para a Seleção, que perdia de 3 a 2 no final dos acréscimos do segundo tempo, Marta aplicou um potente chute de fora da área e marcou o gol de empate que levou a partida para a prorrogação. No tempo extra, usou a ponta da chuteira para virar o placar e deixar a seleção brasileira pela primeira vez à frente, mas a Colômbia deixou tudo igual novamente. Nos pênaltis, a Rainha teve a cobrança do título, mas desperdiçou. Após a partida, ela falou sobre a montanha-russa de emoções.

Jogo

Ao contrário da última final da Copa América, em que o Brasil ganhou da Colômbia por 1 a 0 com um gol de pênalti, a decisão teve direito a todo tipo de emoção. A seleção brasileira ficou atrás no placar durante boa parte do jogo: aos 25 minutos, Linda Caicedo abriu o marcador, e a partir daí se iniciou uma longa jornada do Brasil de correr atrás do prejuízo. Totalmente dominado pelas adversárias, o Brasil empatou de pênalti com Angelina, já nos acréscimos da primeira etapa — depois de duas substituições.

No segundo tempo, o Brasil subiu de rendimento e vivia seu melhor momento na partida, até que Tarciane calibrou mal um recuo e empurrou contra a meta de Lorena, que não conseguiu evitar. Mas a seleção brasileira não se abalou e seguiu buscando o empate a todo incessantemente. O esforço deu resultado com um gol da artilheira da Copa América, Amanda Gutierres, em belo chute cruzado contra o gol de Tapia — sua companheira de Palmeiras.

Mas a defesa brasileira, principal problema durante toda a partida, voltou a falhar. Isa Haas e Mariza apenas acompanharam Linda Caicedo e Mayra Ramírez e observaram quando a atacante do Chelsea deixou a Colômbia na frente mais uma vez, aos 38 do segundo tempo. Mas a estrela de Marta Vieira da Silva, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, brilhou.

Aos 39 anos, ela empatou a partida no último lance do tempo regulamentar, com um chute fuzilante de fora da área. E, como se fosse pouco, marcou mais uma vez no primeiro tempo da prorrogação, aproveitando uma bola lançada na área e empurrando com a ponta da chuteira a bola para o fundo da rede. Na comemoração, beijou a própria chuteira: uma reverência à genialidade da Rainha do futebol.

Mesmo com o cansaço visível, as colombianas não desistiram. Aos 116 minutos, apenas quatro para o final da prorrogação, Leicy Santos cobrou uma falta perfeita da entrada da área e igualou o placar mais uma vez. A goleira Tapia novamente pediu atendimento médico e desperdiçou minutos de bola rolando, um hábito que manteve do segundo tempo regulamentar em diante. As equipes foram para os pênaltis com 4 a 4 no placar.

Nas penalidades, o clima ficou ainda mais tenso. Tarciane, Gutierres e Mariza acertaram para o Brasil, mas Angelina parou nas mãos de Tapia. Do lado da Colômbia, Usme e Restrepo converteram, mas Pavi isolou e Lorena defendeu a cobrança de Leicy Santos. Na quinta cobrança, Marta se preparou para bater o pênalti do título, mas a goleira colombiana defendeu.

Nas cobranças alternadas, Jhonson e Luany marcaram, enquanto Bonilla descontou. Quem decidiu foi a goleira brasileira, que acertou o lado da finalização de Carabalí e garantiu não só o nono título para o Brasil e a manutenção da hegemonia no continente. (Com informações do jornal O Globo)

