Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Torcedores brasileiros vibraram com a vitória do britânico em Interlagos Foto: Reprodução/Twitter Torcedores brasileiros vibraram com a vitória do britânico em Interlagos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Após largar na décima posição, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do Brasil, disputado neste domingo (14) no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Max Verstappen, da Red Bull, terminou a corrida em segundo, e Valtteri Bottas, da Mercedes, em terceiro. Sergio Perez, da Red Bull, foi o quarto.

Torcedores foram à loucura com o desfecho da corrida, que marcou o retorno da Fórmula 1 ao Brasil após a ausência em 2020 devido à pandemia de coronavírus. Aos gritos de “Senna” da torcida nas arquibancadas, o heptacampeão, que é fã do piloto brasileiro, desfilou com a bandeira do Brasil nas mãos após cruzar a linha de chegada.

“Que corrida! Obrigado, Brasil. Foi inacreditável o apoio que recebi neste final de semana. Estou muito orgulhoso com todo o amor e a paixão da torcida brasileira”, disse Hamilton antes de subir ao pódio, enrolado na bandeira do Brasil.

Essa foi a sexta vitória de Hamilton na temporada e a 101ª da sua carreira. Com o resultado, o britânico reduziu a desvantagem para Verstappen no Mundial de Pilotos de 21 para 14 pontos.

Hamilton tem as três últimas corridas deste ano – Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi – para tentar seu oitavo troféu, que o isolaria como o maior campeão da história da Fórmula 1.

