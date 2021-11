Inter Com vitória na rodada deste fim de semana, Inter se aproxima do G6 no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Técnico Diego Aguirre elogiou desempenho de seus comandados. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Se a trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro ainda não permitiu ao Inter ingressar no G6 do Campeonato Brasileiro, a vitória de 2 a 1 sobre o Athletico-PR no estádio Beira-Rio por 2 a 1, de virada, ao menos aproximou o Colorado da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. O resultado deixou a equipe em sétimo lugar, com 47 pontos, apenas dois atrás do Fortaleza-CE.

A busca pela vaga no torneio continental passa, agora, por seis confrontos. Na próxima quarta-feira (17), às 19h, o Inter encara no Mato Grosso o Cuiabá, décimo-segundo colocado (39 pontos). Já no sábado seguinte (20), recebe no estádio Beira-Rio o Flamengo, em confronto marcado para as 21h30min. Na sequência, terá como adversários Fluminense, Santos (em casa), Atlético-GO (em casa) e, na última rodada, o Bragantino-SP.

Elogios

Entrevistado pela imprensa logo após o confronto contra os paranenses, o técnico uruguaio Diego Aguirre não poupou elogios à equipe. “Fizemos um bom jogo, ganhamos de forma merecida”, frisou. “Estamos brigando por um objetivo que é classificar o Inter para a Libertadores e temos que continuar assim até o fim do Brasileirão.”

Ele também chamou a atenção para o desempenho do volante Edenilson, autor dos dois colorados na partida: “Ele nos dá muitas opções, podendo jogar pelos lados ou pelo centro. Hoje, ele foi muito bem no meio, no lugar de Taison”.

Outro atleta que recebeu o afago do comandante foi o meia chileno Palácios, que mostrou em campos uma atuação há muito tempo esperada pelos torcedores, mas que desde a sua contratação vinha deixando a desejar, por causa de problemas atribuídos à demora na adaptação a Porto Alegre:

“Isso de deve também ao trabalho espetacular da assistente social do clube, Patrícia Vasconcellos, que fez um trabalho muito bom com o jogador e sua família. O Inter apostou nele, que joga muito”.

A partida

Até os 15 minutos, houve maior posse de bola pelo Athletico, que conseguia envolver o Inter e criar espaços para arrematar da entrada da área. Depois, o confronto apresentou maior domínio colorado. A equipe gaúcha conseguia agredir em velocidade. Quando o gol colorado parecia questão de tempo, o uruguaio Terans fez bonita jogada individual para abrir o placar.

A desvantagem não impactou o Inter, que igualou o placar aos 39 minutos. Moisés, pela esquerda, cruzou rasteiro e, na altura da meia-lua, Palacios recebeu e, de primeira, lançou Edenilson, que encheu o pé. O zagueiro Pedro Henrique até conseguiu desviar a bola, mas sem impedir o empate.

Na segunda etapa, se o Athletico-PR conseguiu conter o ânimo do Inter durante algum tempo. Enquanto isso, o Inter apostava na força do trio de meias formado por Edenilson, Palacios e Patrick.

Aos 19 minutos, aproveitando um rebote, Edenilson finalizou de cobertura: Inter 2 a 1. Em vantagem, Aguirre colocou Heitor e Mercado, redesenhou a defesa com três zagueiros e garantiu os três pontos.

