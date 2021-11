Inter Diego Aguirre comemora bom desempenho diante do Athletico e rasga elogios à Palacios “Ganhamos um jogador muito importante””

Por Leonardo Moll * | 14 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Treinador conversou com a imprensa após a vitória colorada Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de uma derrota no meio de semana enfrentando o Juventude, o Inter voltou a vencer no Brasileirão. Atuando em seus domínios, a equipe do técnico Diego Aguirre foi superior e conseguiu triunfar sobre o Athletico-PR. O treinador conversou com a imprensa após a partida.

Logo na primeira pergunta, o treinador uruguaio fez questão de exaltar os três pontos, e garantiu que o grupo segue focado em seu principal objetivo na temporada:

”Nós fizemos um bom jogo. Ganhamos merecidamente, foi uma vitória muito importante. Estamos brigando por um objetivo que é se classificar para a Libertadores diretamente e temos que continuar até o fim do campeonato tentando o máximo de vitórias.”

Um jogador que teve grande destaque na partida foi Carlos Palácios, o chileno, que voltou a ter oportunidade entre os titulares, foi autor de grande assistência para o gol de empate colorado. Aguirre fez questão de elogiá-lo:

”Ele dá muitas opções podendo jogar pelos lados ou pelo centro. Hoje foi muito bem substituindo Taison. Ganhamos um jogador muito importante. O clube deu muito carinho, que o fez sentir como uma família. É normal um menino ter de se acostumar em um novo ciclo social. O importante foi o clube ter tido paciência, ele joga muito.”

Por fim, Diego Aguirre já iniciou as projeções para o próximo compromisso do Inter, diante do Cuiabá, na próxima quarta-feira (17), pela 33ª rodada do Brasileirão:

”Yuri voltará a ficar à disposição. Já Taison, ainda não, por conta da dor no ombro. Edenilson foi convocado, mas não me importo em perder um jogador que está à serviço de sua seleção. Eu gostaria de ver Taison e Palácios, pois os dois jogam muito e poderiam nos trazer coisas boas.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter