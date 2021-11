Porto Alegre Saiba quais os serviços essenciais de Porto Alegre que funcionam no feriado desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Transporte coletivo vai operar com tabela de feriado. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre mantém o atendimento à população no feriado desta segunda-feira (15), alusivo ao Dia da Proclamação da República. Nos departamentos e órgãos que prestam serviços essenciais, o regime será de plantão, ao passo que nos demais o expediente regular será retomado na terça.

Já no comércio, lojas e supermercados podem funcionar normalmente, desde que isso esteja previsto em acordo coletivo de trabalho entre patrões e empregados mediante entidades sindicais. O horário de abertura e fechamento poder variar conforme o estabelecimento.

Confira, a seguir, como será a prestação de serviços municipais. Recomenda-se que, em caso de dúvida, seja acessado o site oficial prefeitura.poa.br, bem como às redes sociais mantidos pelo Excutivo da capital gaúcha.

– Atendimento 156+POA – Atendimento 24 horas, todos os dias da semana (inclusive feriados), para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo.

– Limpeza Urbana – O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalhará normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às meio-dia e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

– Água e esgoto (fone 156, opção 2): atendimento 24 horas por dia, para registros de vazamento de água, extravasamento de esgoto cloacal e pluvial ou solicitação de serviços operacionais. O Dmae também atende pelo aplicativo “156+POA”. Para esclarecer assuntos da área comercial, denunciar ligações clandestinas e outros serviços o atendimento ocorre a partir da terça-feira (16).

– Trânsito e transporte: o transporte coletivo opera com tabela de feriado. Passageiros podem consultar horários atualizados e itinerários em tempo real, por meio da função GPS do aplicativo do cartão Tri, disponível para smartphone, e também na tabela horária disponível no site da empresa. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118, e de fiscalização, permanecem com atendimento durante todo o dia.

Saúde

– Hospitais municipais: Pronto Socorro (HPS) e Presidente Vargas (infantil) permanecem com funcionamento 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

– Notificação epidemiológica e vacinação contra covid: seguem funcionando, com esquema reduzido.

– Postos de saúde e farmácias distritais: não atendem aos finais de semana e feriados.

– Pronto-atendimentos em regime de 24 horas: estarão abertas as unidades Cruzeiro do Sul (bairro Santa Tereza), Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, IAPI e Moacyr Scliar.

– Assistência Social: atendimento 24 horas pelos telefones (51) 3289 4994 ou pelo 156 opção 7 na Central de Abordagem. Ao menos quatro albergues funcionarão, nos bairros Vila Jardim, Floresta, Azenha e Navegantes.

Segurança pública

– Guarda Municipal: as equipes estarão em parques e praças, além da fiscalização de aglomerações e festas clandestinas. A vigilância fixa e motorizada atende postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações da Guarda Municipal atende 24 horas pelo telefone 153 e 156.

– Monitoramento de segurança: o Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) opera 24 horas por dia. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também atua no atendimento a situações de risco e emergência.

Outros serviços

– Defesa Civil de Porto Alegre: plantão 24 horas no telefone 199 para atendimento de urgências e situações de risco.

– Conselho Tutelar: no dia 15, atendimento das 8h às 18h em regime de plantão centralizado e noturno das 18h às 8h, na rua Giordano Bruno nº 335, bairro Rio Branco.

– Manejo Arbóreo: a equipe especializada da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) trabalha em regime de plantão e atende demandas de urgências pelo telefone 156 POA.

– Iluminação Pública: o plantão técnico da IPSul, responsável pela parceria público-privada em iluminação pública, atende solicitações de urgência pelo telefone 0800-000-1740.

– Água, esgoto e drenagem (fone 156, opção 2): atendimento 24 horas por dia, para registros de vazamento de água, extravasamento de esgoto cloacal e pluvial ou solicitação de serviços operacionais. O Dmae também atende pelo aplicativo “156+POA”.

(Marcello Campos)

