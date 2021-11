Esporte Brasil intensifica preparativos para o jogo de terça-feira contra a Argentina. Veja a provável escalação

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Equipe realiza nesta segunda-feira o terceiro treino antes do embarque. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Seleção Brasileira realizou neste domingo o seu segundo treino para o duelo contra a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O jogo está marcado para esta terça-feira (16), às 20h30min, fora de casa, e coloca frente a frente um escrete Canarinho já classificado para o Mundial e um rival em segundo lugar na tabela.

Já com todo o seu grupo em campo visando o clássico contra a Argentina, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o técnico Tite promoveu algumas mudanças.

Fabinho ficará com a vaga do volante Casemiro, suspenso pelo segundo cartão amarelo recebido contra a Colômbia, na vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, na última quinta-feira (11), na Neo Química Arena, que garantiu a Seleção Brasileira no Mundial.

Além disso, o comandante fez mais dois testes, com a entrada de Eder Militão no lugar de Thiago Silva na zaga, além de Matheus Cunha no lugar de Gabriel Jesus no ataque.

Outra novidade, ainda que na reserva, é o volante colorado Edenilson, convocado pela segunda vez. Ele se apresentou à Seleção na manhã deste domingo, horas depois de marcar os dois gols da virada do Inter sobre o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, na noite anterior.

No próximo trabalho, marcado para a manhã desta segunda-feira (15) e sem a presença da imprensa, Tite poderá fazer novos testes. Em seguida, o elenco embarcará para o país-vizinho, a fim de cumprir o compromisso.

Provável escalação

Até o momento, uma provável escalação do Brasil para o confronto diante do ‘hermanos’ na próxima terça-feira (16), em San Juan, tem: Alisson; Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred, Raphinha, Neymar e Lucas Paquetá; Matheus Cunha.

CBF publica vídeo

Com o passaporte já carimbado para a Copa de 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) produziu um minidocumentário intitulado “Todos os Ângulos”. A produção em vídeo já pode ser acompanhada no site oficial cbf.com.br.

Em destaque, momentos que vão desde a chegada dos uniformes do time até as entrevistas após o jogo, bem como o calor da torcida e os principais lances dentro de campo na Arena Corinthians, incluindo cenas inéditas. São quase 30 minutos de imagens inéditas da partida, com conversas no vestiário, os lances do jogo, as reações de Tite e outros momentos que devem agradar aos fãs do futebol.

Para elaborar o material, foram espalhadas sete câmeras pelos mais diferentes pontos do estádio na capital paulista, para que o torcedor não perdesse esses detalhes da classificação antecipada do Brasil para o Mundial do Catar. “Enfim, é Brasil contra Colômbia por todos os ângulos, na CBF TV”, ressalta a entidade.

