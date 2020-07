Brasil Após liberação, pontos turísticos do Rio de Janeiro serão reabertos em agosto

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Turistas devem usar máscaras e álcool em gel. Foto: Marcello Casal/EBC Turistas devem usar máscaras e álcool em gel. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/EBC

Pontos turísticos do Rio de Janeiro decidiram manter a previsão de retorno para a primeira quinzena de agosto, apesar de terem sido autorizados a funcionar com a fase 4 da flexibilização do isolamento social, decorrente do novo coronavírus.

Entre as atrações que decidiram continuar fechadas em julho estão o Bondinho Pão de Açúcar, o Trem do Corcovado, o AquaRio e a roda gigante RioStar.

Desde sexta-feira (17), os pontos turísticos da cidade já podem voltar a receber visitantes. A prefeitura determinou, no entanto, que só poderão funcionar com um terço da capacidade máxima, desde que isso não signifique que haja mais de um frequentador para cada 4 metros quadrados de área.

Para funcionar, os pontos turísticos também devem seguir os cuidados previstos nas Regras de Ouro do município, que incluem disponibilizar álcool em gel e cobrar o uso obrigatório de máscaras.

Em nota divulgada em seu site após o anúncio da flexibilização, o bondinho do Pão de Açucar explicou que a decisão de reabrir em agosto foi tomada de forma unificada com outras atrações, com a intenção de retomar as atividades de forma conjunta e segura.

“O Bondinho do Pão de Açúcar se preparou para a reabertura com um protocolo de segurança que segue todas as medidas de saúde e higienização recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que já garantiu ao parque um selo internacional e três nacionais do cumprimento das normas de prevenção à covid-19”, diz a nota, que promete que os pontos turísticos estão preparando uma campanha com descontos de até 50% para os cariocas. A ação promocional será divulgada em breve, segundo o texto.

A Roda Gigante Riostar informou que continuarão temporariamente suspensos shows, festas, exposições e aglomerações. Além de verificar a temperatura dos visitantes e trabalhadores, a empresa vai embarcar em cabine exclusiva grupos de familiares e amigos, respeitando o limite de até quatro pessoas.

Protocolo de segurança

No Trem do Corcovado, o protocolo de segurança contra a transmissão do novo coronavírus inclui medidas como a marcações no piso com distanciamento mínimo de 1,5 metro, barreiras físicas nos balcões de atendimento e a diminuição do número de assentos em cada vagão.

Outros pontos turísticos, no entanto, já estão abertos. É o caso do Jardim Botânico, que já pode ser visitado com horário agendado desde 9 de julho.

O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, mais conhecido como Feira de São Cristóvão, é outra atração que já reabriu em julho, por ser considerado centro comercial. Para visitar a feira é preciso usar máscara, passar pela verificação de temperatura e seguir as regras de distanciamento social.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil