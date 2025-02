Bruno Laux Após mais de dois anos “blindada” no Ministério da Saúde, Nísia Trindade pode deixar a Esplanada

Por Bruno Laux | 21 de fevereiro de 2025

Ministra Nísia Trindade. (Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desligamento iminente

Blindada por Lula desde o início do governo à frente do Ministério da Saúde, Nísia Trindade pode estar com os dias contados na Esplanada. Interlocutores do Planalto afirmam que o presidente, insatisfeito com o trabalho da ministra, sinalizou a diferentes pessoas que pretende substituí-la no cargo ministerial.

Posicionamento seguro

Apesar dos rumores sobre uma possível demissão, Nísia Trindade garantiu nesta -feira que não recebeu nenhum sinal da possibilidade e que segue trabalhando normalmente. Destacando que não fica “acuada” com especulações, a chefe da pasta da Saúde afirma que se sente “muito segura” com o trabalho à frente do Ministério.

Velho conhecido

Com a eventual saída de Nísia Trindade do comando da Saúde, o atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é cotado como um possível substituto na liderança da pasta. O petista, que já esteve à frente do ministério durante o governo Dilma, é reconhecido por possuir um perfil “político” e já possui certa familiaridade com a atual equipe do órgão da Esplanada.

Check-up em SP

O presidente Lula viajou a São Paulo nesta -feira para a realização de uma série de exames de saúde. A assessoria de imprensa informou que o check-up médico já estava previsto e que não possui relação com o acidente éstico sofrido pelo líder do Planalto em 2024.

Prazo negado

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou nesta -feira o prazo de 83 dias solicitado pela defesa de Jair Bolsonaro para apresentar resposta à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. No requerimento apresentado, a defesa apontava a necessidade de mais tempo para a análise do caso, repetindo o argumento de que não possuía acesso integral aos autos do processo.

Prazo negado II

Ao justificar a negativa sobre o prazo requerido pela defesa de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a solicitação apresentada “carece de qualquer previsão legal” e que todos os denunciados ão o mesmo prazo para se defender. O magistrado do STF também refutou as acusações de restrições no material da investigação, destacando que foi “autorizado e publicizado” o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos.

Imagens publicizadas

Após restringido inicialmente a divulgação dos vídeos da delação de Mauro Cid, Alexandre de Moraes decidiu liberar o material nesta -feira para todos com acesso ao processo público no STF. As imagens disponibilizadas, gravadas em 2024, já haviam tido o sigilo de sua transcrição derrubado desde a última -feira.

Juros e inflação

A Instituição Fiscal Independente do Senado avalia que a inflação e os juros devem seguir elevados em 2025, com impacto direto na atividade econômica do país. Apesar da previsão pessimista, apontada no mais recente Relatório de Acompanhamento Fiscal da entidade, o órgão reconhece que a valorização do real frente ao dólar pode ajudar a diminuir a pressão sobre os preços.

Espaço para negociação

O vice-presidente Geraldo Alckmin tornou a mencionar nesta -feira a possibilidade do Brasil procurar o governo dos EUA para negociar a taxação imposta pelos norte-americanos à importação de aço e alumínio. Mencionando a cota de importação estabelecida para o aço no primeiro governo Trump, o número dois do Planalto está otimista quanto à existência de “espaço para negociar”.

Alerta Menor Desaparecido

Inspirado em uma ferramenta implementada no RJ, o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) apresentou um projeto que obriga operadoras de celular a emitirem alertas por SMS sobre casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. O texto propõe que, após pais ou responsáveis notificarem a polícia sobre o sumiço, a delegacia especializada na busca de pessoas desaparecidas comunique o fato às empresas de telefonia, permitindo a realização dos disparos do “Alerta Menor Desaparecido”.

Centro de Justiça

Um grupo de trabalho interinstitucional do TJRS reuniu-se nesta semana com representantes de órgãos e instituições estaduais para a apresentação do projeto de implementação do futuro Centro de Justiça, em Porto Alegre. O espaço de três pavimentos será instalado no terreno próximo à sede da Corte e contará com unidades de atendimento do Judiciário gaúcho e de outras instituições.

Inspeções prisionais

A Defensoria Pública do Estado concluiu nesta semana um roteiro de inspeções em cinco unidades prisionais das cidades de Guaporé, Caxias do Sul e Porto Alegre. As vistorias, coordenadas pelo Núcleo de Defesa em Execução Penal, foram realizadas em meio às ações de garantia do cumprimento da legislação e dos direitos dos privados de liberdade nas instalações.

Economia criativa

A prefeitura de Porto Alegre lançou uma pesquisa em parceria com universidades gaúchas para mapear o cenário da economia criativa na Capital. Através de um formulário destinado a profissionais que já atuam em áreas como artes, entretenimento, moda, design e gastronomia, o estudo busca conhecer as demandas de qualificação e de formação profissional para alinhar estratégias e fomentar o setor.

Monitoramento conjunto

A Câmara de Porto Alegre começou a analisar o projeto do vereador José Freitas (Republicanos) que estabelece parcerias com proprietários, usufrutuários e possuidores de imóveis residenciais no Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento de Porto Alegre. Os trabalhos conjuntos contarão com o fornecimento de imagens de câmeras de vigilância ou monitoramento dos locais, visando contribuir com o trabalho do Centro Integrado de Comando no combate à criminalidade.

ECA para oncológicos

O vereador Márcio Bins Ely (PDT) está articulando uma proposta legislativa que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente com Câncer do Município de Porto Alegre. O documento atende ao direito dos jovens ao tratamento para a doença de forma digna, com acesso a todos os cuidados, medicamentos e demais recursos oferecidos pela medicina moderna.

