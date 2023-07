Inter Após mais interessados em Bruno Henrique, Inter analisa outro volante no mercado

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Pituca (foto) seria uma alternativa de volante já que o Bruno Henrique tem outras propostas Foto: Divulgação Pituca seria uma alternativa de volante, já que o Bruno Henrique tem outras propostas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

De olho na janela de transferências, o Inter encaminhou uma proposta para o volante Bruno Henrique, de 33 anos, livre no mercado desde sua saída do Al Ittihad, da Arábia Saudita, no mês de junho.

O problema é que o Inter recebeu um novo concorrente: o Santos. Segundo os empresários do atleta, o jogador ficou interessado na proposta e está analisando se vai para o Peixe ou para o Colorado.

Com isso, o clube gaúcho está atrás de reativar os contatos com Diego Pituca, volante ex-Santos, que está entrando na reta final de contrato com o Kashima Antlers, do Japão.

O meia já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Os dirigentes colorados entraram em contato com os agentes do jogador para saber se é possível o negócio sair ainda nesta janela.

O clube do Japão não está disposto a facilitar a negociação. Outros clubes tentaram negociar com o clube e os japoneses querem o valor da multa rescisória, que é de 4 milhões de dólares.

