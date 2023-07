Polícia Uruguaio é preso armado em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local Foto: Divulgação/PRF Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta quarta-feira (12), um homem portando ilegalmente um revólver e diversas munições. A prisão ocorreu na BR-290 em Eldorado do Sul.

Durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram um carro modelo Fiat Strada com placas do Uruguai. Ao verificar o veículo foram encontradas munições de calibres .22, .38 e 7,65 no porta-malas.

Seguindo as buscas foi achado um revólver .38 no assoalho embaixo do banco do passageiro. O condutor de 67 anos, natural de Rocha, no Uruguai, informou entrado no Brasil com o armamento, porém não portava nenhuma autorização de importação ou porte. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local.

