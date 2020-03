Política Após ministro da Saúde defender isolamento, Bolsonaro visita comércio em Brasília

Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

Bolsonaro postou vídeos da passagem pelo comércio local. Foto: Reprodução/Twitter Bolsonaro postou vídeos da passagem pelo comércio local. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Neste domingo (29) pela manhã, um dia após o seu ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta defender a ampliação das medidas de isolamento para conter o avanço da pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada e visitou o comércio local em Brasília, cumprimentou populares e conversou com comerciantes. Com a presença do presidente, as pessoas se aglomeraram para tirar fotos e selfies com Bolsonaro. Mandetta também condenou, no sábado (28), as carreatas.

Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada pelo acesso à residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu, evitando a imprensa.

Brasília cumpre decreto do governador, Ibaneis Rocha (MDB), que determina a abertura apenas de serviços essenciais e o fechamento de lojas e shoppings para evitar a circulação das pessoas e tentar controlar a propagação do coronavírus.

As visitas foram gravadas e compartilhadas pelo próprio presidente em redes sociais.

