Parece que o suposto affair de Anitta e Lucas Omulek ainda está rolando! A cantora, que negou os boatos de que estaria se envolvendo com o jogador Rodrigo Guth, mandou uma mensagem para Omulek no domingo (24) em uma foto que ele publicou no Instagram.

“Look básico”, escreveu Anitta, usando ainda um emoji com carinha de “apaixonado”. “Só você para me fazer gostar desse”, respondeu o modelo e artista plástico.

Alguns seguidores comentaram a conversa entre a cantora e Omulek. “Anitta marcando território”, brincou um. “Gente, tu tá [sic] aqui de novo. O prazo de validade dele já venceu, já deu um mês”, disse outro. “Gracinha vocês”, postou mais um.

Os boatos de que Anitta e Omulek estariam juntos começaram quando os dois viajaram juntos para a Croácia e para a Itália. A cantora chegou até a gravar uma série de vídeos para o Instagram, em que o modelo e artista plástico está em seu quarto de hotel.

Já as suposições de que Anitta teria “trocado” Omulek por Rodrigo Guth surgiram quando o modelo voltou para a França, onde mora, e a cantora apareceu com o jogador em um passeio de barco. Ela ainda brincou que a mãe a “shippava” com Guth. Porém, em vídeos publicados neste domingo, Anitta fez uma enquete sobre o “status” do jogador e respondeu que estava “arrumando pretendentes” para ele.