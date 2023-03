Com 167 anos de história e um dos maiores gestores de fortunas do mundo, o Credit Suisse vinha perdendo a confiança de investidores e clientes há anos. A negociação histórica, mediada pelo governo suíço, procura conter os danos envolvendo essa crise, que tem potencial de se espalhar por todo o mercado financeiro mundial.

A proposta inicial do UBS era de até 1 bilhão de dólares, mas o valor foi criticado por integrantes do banco concorrente. De acordo com os termos do acordo, os acionistas do Credit Suisse receberão uma ação do UBS para cada 22,48 ações do Credit Suisse.