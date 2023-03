Grêmio Grêmio e Ypiranga se enfrentam pelas semifinais do Gauchão; acompanhe

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Duelo ocorre no Colosso da Lagoa, em Erechim (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e Ypiranga se enfrentam neste domingo (19), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. A partida iniciou às 16h.

No último encontro entre as duas equipes pelo Gauchão, os técnicos escalaram os times reservas, e a partida terminou empatada sem gols.

Os atletas do Grêmio tiveram dois dias de treino após vencerem o Ferroviário por 3 a 0 na quinta-feira (16), na Arena, e avançarem para a terceira fase da Copa do Brasil.

Na quarta-feira (15), jogando em casa, o Ypiranga derrotou o Bragantino por 3 a 1 e também passou para a terceira fase da Copa do Brasil.

Quem avançar para a final do Gauchão enfrentará Inter ou Caxias. Os dois times empataram em 1 a 1 no sábado (18), no Estádio Centenário, na primeira partida das semifinais.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-e-ypiranga-se-enfrentam-pelas-semifinais-do-gauchao-acompanhe/

Grêmio e Ypiranga se enfrentam pelas semifinais do Gauchão; acompanhe