Por Andrei Severo * | 2 de março de 2022

Segundo o jornalista Luiz Carlos Reche, o Inter acertou a contratação de Marrony, ex-Atlético-MG Foto: Divulgação / Atlético-MG Foto: Divulgação / Atlético-MG

No mercado analisando a situação de atacantes para suprir a saída de Yuri Alberto, o jornalista Luiz Carlos Reche, da Rádio Grenal, informou que o Inter acertou a contratação de Marrony, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. A negociação havia travado recentemente, porém, jogador deve desembarcar em Porto Alegre na próxima semana e ser anunciado pelo colorado.

Ainda no final do mês passado, o clube gaúcho e o staff do atacante estavam apalavrados. Mas por conta de sondagens por dois outros nomes, o colorado acabou travando a negociação com Marrony antes de concretizar e finalizar os últimos detalhes.

Marrony é oriundo das categorias de base do Vasco da Gama. Pelo profissional do clube carioca ganhou maior destaque e chegou a se transferir para o Atlético-MG, onde ajudou os mineiros a faturar os títulos da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na temporada passada. Pelo Midtjylland foram nove partidas, sem nenhum gol marcado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

