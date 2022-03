Inter Em busca de atacantes: Inter procura informações sobre Vitinho, ex-Athletico

Por Andrei Severo * | 1 de março de 2022













Colorado buscou informações sobre Vitinho, revelado pelo Athletico Foto: Divulgação / Athletico Foto: Divulgação / Athletico

Ainda em busca de atacantes no mercado, Inter procurou informações sobre Vitinho, ex-Athletico e que pertence ao Dínamo de Kiev-UCR. O atleta vê o colorado com bons olhos, mas aguarda resolver sua situação legal com a FIFA. Vitinho está chegando ao Brasil e irá manter a forma física no CT do Caju.

Conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, Vitinho não tem o desejo de retornar ao futebol ucraniano. Porém, não apenas pelos conflitos recentemente entre Rússia x Ucrância, mas pela forma que o Dínamo Kiev tratou sua situação. Clube da capital ucraniana não deu auxílio nem para o deslocamento do atleta, que foi acolhido por brasileiros do Shakhtar.

Vitinho surgiu no Athletico ainda em 2018, e ao todo atuando com a camisa do clube paranaense, marcou 21 gols em 89 partidas. Pelo Dínamo Kiev, o jogador foi anunciado oficialmente em agosto do ano passado. Até então, o atacante havia atuado em 13 partidas, marcando 3 gols. O jogador de 22 anos tem contrato na Ucrânia até 2026.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

