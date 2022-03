Inter Inter deve ser denunciado no TJD-RS por conta de acontecimentos antecedendo o Grenal 435

Por Andrei Severo * | 1 de março de 2022

Na imagem, a pedra arremessada por um torcedor colorado e que atingiu o atleta do Grêmio, Mathias Villasanti Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Apesar do cancelamento e adiamento do clássico Grenal 435, os desdobramentos continuam. Assim, a Procuradoria deve formular uma denúncia contra o Inter para abertura do processo no TJD-RS, por conta dos arremeços de pedras vindo de torcedores colorados em direção ao ônibus do Grêmio.

A oficialização da denúncia deve acontecer nos próximos dias. Inter deve ser enquadrado nos artigos 211 e 213 no CBJD. Apesar dos acontecimentos, o colorado acredita não ter responsabilidade, já que a violência ocorreu fora das dependências do Beira-Rio.

O vice de administração do clube, Victor Grunberg, afirmou em entrevista para a Rádio Grenal: “O fato foi fora do pátio do Beira-Rio. Nós fizemos, na terça-feira (passada), uma reunião com a BM, Choque, MP, vigilância sanitária, EPTC, e cada um tem sua responsabilidade. Não vejo o Inter como responsabilizado por isso”.

Em contato com a reportagem da Rádio Grenal, o jornalista e advogado, especialista em Direito e Esporte, Andrei Kampff, afirma que a responsabilidade da segurança é do poder público, da entidade organizadora e do clube mandante. Ou seja, o Inter pode acabar sendo penalizado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

