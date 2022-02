Inter Em nota oficial, Inter discorda de nova data do Grenal 435: “Quebra a isonomia”

Por Andrei Severo * | 28 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inter se demonstrou contrário a nova data para o clássico Grenal 435 Foto: Divulgação / S. C. Internacional Foto: Divulgação / S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 28 de fevereiro de 2022

Inter divulgou, na manhã desta segunda-feira (28), uma nota oficial falando sobre a remarcação do Grenal 435, oficializado pela FGF neste domingo e que ocorrerá no dia 9 de março, quarta-feira, às 19h, no estádio Beira-Rio. Clube se mostrou contrário à decisão por conta da nova data e ressaltou que auxiliará na agilização de identificação dos torcedores que arremessaram pedras ao ônibus do Grêmio. O caso deixou ferido o atleta gremista Mathias Villansanti.

Confira a nota oficial:

“O Sport Club Internacional, à luz da decisão da Federação Gaúcha de Futebol, que remarcou o clássico Gre-Nal para as 19h do próximo dia 09 de março, tem a dizer o que segue:

Preliminarmente, recebe com alegria a pronta recuperação do atleta Villasanti e informa que segue colaborando com as autoridades para a rápida identificação dos responsáveis pelo ataque ocorrido no último sábado. Tão logo haja a identificação positiva pelas forças de segurança, o Clube atuará juridicamente para banir para sempre os responsáveis do Beira-Rio.

Quanto à remarcação, o Internacional registra sua inconformidade perante à Federação Gaúcha, sua torcida e comunidade esportiva em geral. Primeiramente, a nova data quebra a isonomia quanto ao período de descanso das equipes, uma vez que o adversário terá um dia adicional de descanso em relação ao Inter.

Adicionalmente, a inversão de rodadas causa alteração na ordem de cumprimento de eventuais suspensões, fruto de cartões. Por fim, o dia e horário da partida remarcada desconsidera a principal razão de ser do futebol: a torcida. Da forma posta, diversos serão os colorados e torcedores visitantes que não poderão comparecer ao estádio por dificuldades diversas, sendo o deslocamento o principal.

Finalizando, o Sport Club internacional seguirá na defesa dos interesses da instituição, da justiça e do equilíbrio dentro das quatro linhas e reitera sua luta intransigente contra toda e qualquer violência no futebol.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter