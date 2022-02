Inter Vice de administração do Inter nega responsabilidade do clube por conta de depreciação ao ônibus do Grêmio

Victor Grunberg, vice de administração do Inter, falou em entrevista para a Rádio Grenal na manhã desta segunda-feira (28) Foto: Divulgação / S. C. Internacional Foto: Divulgação / S. C. Internacional

O clássico Grenal 435 ficou marcado, até aqui, por não poder ocorrer por conta de diversas confusões antecipando o confronto que colocaram a segurança da partida em risco. Com uma nova data, oficializada pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol), neste domingo (27), o vice de administração do Inter, Victor Grunberg, falou sobre a decisão da remarcação.

Inicialmente, Grunberg passou tranquilidade ao torcedor colorado, seja quem não poderá estar presente por conta da nova data do clássico, quanto quem estará novamente no estádio Beira-Rio para prestigiar o confronto. “Quem não iria no sábado e quer ir na nova data, pode fazer o Check-In. Quem não puder ir na partida na quarta-feira pode fazer o cancelamento”.

O vice de administração colorado, falou sobre os prejuízos financeiros que o clube teve com o adiamento da partida: “Uma alteração (do GreNal) dessas que envolvem muitos funcionários custam na casa dos R$ 300 mil. Mas temos trabalhado desde sábado no reembolso dos ingressos. O cálculo ainda não foi feito, mas com certeza tivemos prejuízo”.

Apesar do maior fato ter sido o arremesso de pedras, de torcedores do Inter ao ônibus do Grêmio, que chegava ao Beira-Rio, Grunberg falou sobre outros acontecimentos que ocorreram dentro do estádio colorado: “Todos os banheiros da torcida visitante estão completamente depredados, com pias e vasos sanitários quebrados, além de pichações. Cerca de 50 cadeiras (quebradas), no levantamento preliminar”.

As ações ocorridas pela torcida gremista, que estava de visitante no estádio Beira-Rio, partem como responsabilidade do Grêmio, que segundo Grunberg, terá que arcar com os custos dos casos de depreciação ao patrimônio colorado. “Hoje a equipe vai in loco fazer o levantamento, fazer este relatório que será destinado ao clube visitante, no caso ao Grêmio, que é o responsável por estes custos”.

Victor Grunberg, questionado sobre a responsabilidade do Inter na depreciação do ônibus gremista, que atingiu diretamente Villasanti, se mostrou de certa forma contrário ao tema: “O fato foi fora do pátio do Beira-Rio. Nós fizemos, na terça-feira (passada), uma reunião com a BM, Choque, MP, vigilância sanitária, EPTC, e cada um tem sua responsabilidade. Não vejo o Inter como responsabilizado por isso”.

