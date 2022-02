Inter FGF remarca Grenal 435 para o dia 9 de março

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Clássico foi adiado por conta de um ato de vandalismo no ônibus do Grêmio Foto: Divulgação / Internet Foto: Divulgação / Internet

A Federação Gaúcha de Futebol informa que o Grenal 435, válido pela 9ª rodada do Gauchão 2022 será disputado no dia 9 de março. Segundo nota oficial divulgada no site da FGF, a nova data foi definida após conversas com os clubes envolvidos e a empresa detentora dos direitos de transmissão da competição.

O clássico teve que ser adiado por conta de uma pedrada que atingiu o ônibus do Grêmio e acabou acertando o jogador Mathias Villasanti no rosto. O jogador está bem e será reavaliado pelo departamento médico Gremista nos próximos dias. O posicionamento do Internacional antes da confirmação era de jogar o quanto antes para evitar um “desequilíbrio técnico”, por ter jogadores pendurados que podem não jogar o Clássico. O Grêmio se mostrou mais favorável a realizar a partida na data que, no fim, ficou definida.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

