Magazine Após noivado, Demi Lovato compra mansão de R$ 37 milhões em Los Angeles

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Imóvel da cantora e o noivo, Max Ehrich, possui 9 banheiros, 6 quartos, academia, piscina, adega, spa e sala de cinema à prova de som

Demi Lovato comprou uma nova mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, para morar com o noivo, Max Ehrich. Segundo a Variety, a cantora pagou 7 milhões de dólares, cerca de 37 milhões de reais na cotação desta quarta-feira (09).

O imóvel possui 6 quartos e 9 banheiros, com uma área construída de 789 metros quadrados, e fica localizado no bairro Studio City, conhecido por ser uma região mais calma e com muitas famílias.

Demi e o noivo vão usufruir de uma cozinha moderna, bar, elevador, academia, adega, sala de cinema à prova de som, piscina, espaço gourmet externo, spa, entre outras mordomias. De acordo com a revista, a casa também possui sistema de segurança moderno, que pode ser controlado via Smartphone.

