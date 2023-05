Inter Após nova derrota e resultados paralelos, Inter é o décimo segundo na tabela do Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a terceira derrota seguida do Colorado na competição. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O Inter sofreu sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro na noite de sábado (13). Jogando no Mineirão, em partida válida pela sexta rodada, o Colorado perdeu de 2 a 0 para o Atlético-MG. Com o novo revés e os resultados do final da rodada neste domingo (14), a equipe de Mano Menezes continua com 7 pontos somados, na 12ª posição da tabela. Nesta quarta (17), o adversário será o América-MG, pela Copa do Brasil.

Após a derrota em Belo Horizonte, o técnico do Inter, Mano Menezes, afirmou que falta organização ao time. Ainda assim, o comandante colorado acredita na retomada. “Passaremos por uma recuperação de uma condição muito importante na maneira de a equipe jogar. As modificações que fizemos ocorreram porque não conseguimos competir como fazíamos. Me parece que esse é o caminho. Não somos melhores tecnicamente que os outros. Temos que ser mais organizados e ter capacidade de competir. Posso garantir ao torcedor a curto prazo que acontecerá”, disse Mano Menezes.

Na rodada anterior do Brasileirão, o time gaúcho havia perdido pelo mesmo placar para o Athletico-PR, em casa. Antes, havia sido superado pelo São Paulo, no Morumbi, também por 2 a 0.

O próximo jogo do Colorado no torneio será o clássico Grenal, no domingo (21), às 18h30min, na Arena. Já pela Libertadores, o Inter volta a campo no dia 25 (quinta), às 21h, para enfrentar o Metropolitanos em Caracas, na Venezuela.

O jogo

O duelo começou movimentado no Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. Aos 2 minutos de bola rolando, o Atlético-MG abriu o placar. Pavón dominou pela direita e cruzou na medida para a grande área. Eduardo Vargas se atirou para cabecear e colocou o Galo à frente no placar. A resposta do Colorado veio aos 15min, quando Maurício aproveitou o rebote de um chute forte de Carlos De Pena para marcar. O gol, no entanto, foi anulado por impedimento do meio-campista.

O Atlético teve uma boa oportunidade de ampliar a vantagem aos 23 minutos, mas Hyoran mandou por cima do travessão. Zaracho cruzou para a área e a bola passou por todo mundo até chegar no pé do meia. Na cara do gol, o camisa 20 acabou chutando alto demais. O Inter ofereceu perigo aos 29min, mas o chute de canhota de Thauan parou em uma grande defesa de Everson, que espalmou para a linha de fundo.

Na segunda etapa, a primeira grande chance veio aos 15 minutos. Pavón encontrou Hyoran com um cruzamento rasteiro. Livre de marcação, o meia acabou pegando muito embaixo da bola e ela subiu demais, tocou na ponta do travessão e foi para fora. Aos 23min, o Colorado também assustou. Wanderson cobrou uma falta venenosa pela intermediária direita de ataque, Rômulo subiu no terceiro andar e desviou no contrapé de Everson, que só assistiu à explosão da bola na trave.

Com a entrada de Hulk depois do intervalo, o ataque dos mineiros passou a ser mais agressivo. O atacante fez uma bela jogada e colocou Paulinho na cara do gol, aos 33min. O camisa 10 tentou tocar na saída de Keiller, mas o goleiro do Inter conseguiu impedir a finalização com uma grande defesa.

Aos 44, Thauan cobrou falta pela direita da entrada da área alvinegra. Everson só olhou, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Seis minutos de acréscimos. Na segunda boa oportunidade que teve, aos 49min, Paulinho não desperdiçou. O meia recebeu dentro da área e, com um chute cruzado, conseguiu marcar o gol da vitória. Aos 51 minutos, fim de jogo no Mineirão.

