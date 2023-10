Grêmio Após nova derrota no Brasileirão, técnico do Grêmio ironiza críticas e “convoca” jornalistas: “Já que entendem muito de futebol, o CT está aberto”

"A gente precisa melhorar, claro, mas é difícil de agradar alguns de vocês", declarou. (Foto: Reprodução de vídeo)

Na noite de quarta-feira (18), o Grêmio perdeu de virada por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão, e, após o jogo, o técnico gremista, Renato Portaluppi, concedeu mais uma entrevista coletiva sem papas na língua.

Durante análise sobre o que foi a partida, o treinador ironizou as críticas feitas ao time ao longo desta temporada e disparou contra os jornalistas. Inclusive, os “convocou” para dar palestras no CT Luiz Carvalho.

“Talvez tenham visto outro jogo. [O Grêmio] Merecia ter vencido a partida. Estava 1 a 0, teve duas oportunidades claras de matar o jogo. Pecamos na marcação, sim, como era previsto. Eu tenho um volante que foi operado, um volante que está na Seleção, outro entregue ao departamento médico… São cinco jogadores da posição que não estão no grupo”, iniciou.

“Se falar que o Grêmio não tem padrão, fica difícil de falar de futebol com vocês. O Botafogo, que tem grande chance de ser campeão, oscilou nos últimos jogos. E está lá disparado com uma gordura. Eu aprendo muito com vocês diariamente. Vou continuar aprendendo… E qualquer um de vocês que queira dar uma palestra, já que entendem muito de futebol, o CT do Grêmio está aberto. Não são todos, mas alguns são maldosos”, prosseguiu.

“Quem trabalha com futebol está sujeito a críticas e elogios. Admito que nós demos uma oscilada, até porque desde o começo do ano criou-se uma expectativa muito grande de que o Grêmio ia brigar para não cair. Ninguém acreditava no nosso grupo, essa é a verdade. Hoje o Grêmio continua no G-4 e isso talvez incomode muita gente. Lógico que a gente briga pelos títulos, mas, o Grêmio veio de uma segunda divisão, está sem dinheiro, mudou 60% do grupo dele. A gente precisa melhorar, claro, mas é difícil de agradar alguns de vocês. Alguns de vocês gostam de ver umas derrotas… mas faz parte”, concluiu.

