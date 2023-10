Porto Alegre Entrada franca: mostra de filmes brasileiros é destaque na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Instituição está localizada no Centro Histórico da Capital. (Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio exibe até 1º de novembro um ciclo com clássicos da filmografia nacional. São 19 títulos de diversas épocas, alguns com reprise e todos com entrada franca, em sessões programadas para dias úteis e fins de semana.

O evento faz parte do projeto “Viva Cinemateca”, lançado em junho passado. No foco da iniciativa está a recuperação de acervos, bem como a modernização do edifício-sede da instituição (inaugurado há quase 100 anos) e de sua infraestrutura técnica. A programação completa pode ser conferida no site capitolio.org.br.

Sexta, 19

– 15h: Cinzas que Queimam.

– 16h30: O Mundo é o Culpado.

– 18h: O Bígamo.

– 19h30min: Deus e o Diabo na Terra do Sol.

Sábado, 21

– 17h: Ilha das Flores + São Paulo: A Sinfonia da Metrópole.

– 19h: Dona Flor e Seus Dois maridos.

Domingo, 22

– 17h: O Cangaceiro.

– 19h: Macunaíma.

Terça-feira, 24

– 17h: Carnaval Atlântida.

– 19h: Limite.

Quarta-feira, 25

– 17h: Jeca Tatu.

– 19h: O Pagador de Promessas.

Quinta-feira, 26

– 17h: Dona Flor e Seus Dois Maridos.

– 19h: Cinco Vezes Favela.

Sexta-feira, 27

– 15h: O Pagador de Promessas.

– 17h: Deus e o Diabo na Terra do Sol.

Sábado, 28

– 17h: Marte Um.

– 19h: O Bandido da Luz Vermelha.

– 23h59min: À Meia-Noite Levarei Sua Alma.

Domingo, 29



– 15h: A Hora da Estrela.

– 17h: Central do Brasil.

– 19h: Cabra Marcado Para Morrer.

Terça-feira, 31

– 15h: Jeca Tatu.

– 17h: Cinco Vezes Favela.

– 19h: Cidade de Deus.

Quarta-feira, 1º



– 15h: Cabra Marcado Para Morrer.

– 17h: A Hora da Estrela.

– 19h: Bacurau.

Empréstimo de DVDs

A Cinemateca Capitólio também oferecer serviço gratuito de empréstimo de DVDs, mediante cadastro – como nas saudosas e quase extintas locadoras de vídeo.

São centenas de títulos (com destaque para clássicos), em uma lista que pode ser consultada no site capitolio.org. Informações adicionais pelo telefone (51) 3289-7463.

Preservação de memória

Outra iniciativa bacana da instituição é o projeto de resgate “Histórias do Capitólio”, focado na pesquisa de fotografias e relatos pessoais sobre o cineteatro ali fundado em 1928. O material fará parte do acervo. Interessados em colaborar devem entrar em contato pelo telefone (51) 3289-7457 ou e-mail cinematecacapitolio@gmail.com.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/entrada-franca-mostra-de-filmes-brasileiros-e-destaque-na-cinemateca-capitolio-em-porto-alegre/

Entrada franca: mostra de filmes brasileiros é destaque na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

2023-10-19