Esporte Ronaldo Fenômeno desabafa: “Sem apoio da torcida, Cruzeiro dificilmente ficará na Série A”

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Fenômeno foi vaiado pela torcida. Foto: Cruzeiro/Divulgação O Fenômeno foi vaiado pela torcida. (Foto: Cruzeiro/Divulgação) Foto: Cruzeiro/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gestor do Cruzeiro, Ronaldo concedeu entrevista no Mineirão, nesta quinta-feira (19), após a derrota do clube celeste por 2 a 0 para o Flamengo, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fenômeno cobrou apoio da torcida e afirmou que, sem isso, a Raposa não conseguirá permanecer na elite. O Cruzeiro está estacionado na 14ª colocação do Brasileiro, com 31 pontos – apenas um a mais que o Santos, primeiro no Z4 da competição.

“Só sairemos dessa situação se tivermos unidos, acreditando no projeto que a gente planejou e com o apoio da torcida. Sem o apoio da nossa torcida, dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão que sempre foi fortaleza, tem sido um peso muito grande para os nossos atletas”, disse.

“A gente está vendo a dificuldade que está enfrentando, momento delicado, sensível, ninguém esperava por isso, por um momento tão difícil. Sabíamos que enfrentaríamos oscilações e que seria muito difícil após subir da Série B para a Série A, com orçamento digamos que não tão competitivo como outras equipes”, avaliou o Fenômeno.

Em outro momento, Ronaldo voltou a pedir união no Cruzeiro. Ele reiterou as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, o que impediu a construção de um elenco mais competitivo. Em 2023, o time celeste retornou à Série A após três anos consecutivos na Série B.

“A gente tem que sair dessa situação, nos unir cada vez mais. Entendo a insatisfação da torcida. já não entendo a revolta, a hostilidade, a violência com que o torcedor tem reagido a essa situação. Todos nós sabíamos da dificuldade que enfrentaríamos na Série A. Talvez se não tivesse a dívida bilionária que nós estamos tendo que pagar, o orçamento permitiria um investimento maior”, complementou.

Depois da derrota para o Flamengo, o Cruzeiro se prepara para outro duelo complicado na Série A. O time celeste tem pela frente o clássico diante do Atlético-MG, marcado para as 16h de domingo (22), na Arena MRV.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/ronaldo-fenomeno-desabafa-sem-apoio-da-torcida-cruzeiro-dificilmente-ficara-na-serie-a/

Ronaldo Fenômeno desabafa: “Sem apoio da torcida, Cruzeiro dificilmente ficará na Série A”

2023-10-19