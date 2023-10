Porto Alegre Servidores estaduais participam de corrida na orla do Guaíba neste domingo

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Evento é realizado pelo Sesc em parceria com o governo gaúcho. (Foto: EBC)

O Serviço Social do Comércio (Sesc) realizará em Porto Alegre na manhã deste domingo (22) a primeira edição da “Corrida do Servidor”, evento esportivo destinado aos funcionários públicos estaduais e que recebeu mais de 2 mil inscrições. Com início marcado para as 9h30min na orla do Guaíba, a programação abrange provas de 3, 4 e 10 quilômetros, além de categoria infantil e caminhada de 3 quilômetros.

A inciativa está inserida nas comemorações da “Semana do Servidor” de 2023. Trata-se de uma homenagem idealizada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul em parceria com as pastas estaduais da Cultura, Educação, Turismo, Esporte e Lazer.

São diversas ações previstas até a próxima sexta-feira (27), com divulgação detalhadas no site planejamento.rs.gov.br. Também são disponibilizados para contato o telefone (51) 3226-0631 e o número de whatsapp (51) 99442-7795.

Composto de camiseta, sacola-mochila, joaninhas e número de identificação com chip eletrônico, o kit de participação será entregue a partir de duas horas antes da largada, que terá como ponto a Rótula das Cuias, próximo ao Parque da Harmonia. Os inscritos na caminhada também terão direito a camiseta e medalha de participação.

– Os três primeiros colocados (masculino e feminino) nas três modalidades de corrida receberão troféus pelo critério de tempo bruto (definido por ordem de chegada).

– Medalhas de ouro, prata e bronze serão destinadas aos três primeiros classificados em cada categoria, gênero e faixa etária, pelo critério de tempo líquido (gasto por cada atleta para completar o percurso).

– Todos os inscritos nas corridas que finalizarem os percursos em até 90 minutos receberão medalhas de participação. As crianças que completarem a Corrida Kids também ganharão a honraria.

Estantes instalados durante o período da corrida prestarão serviços do Corpo de Bombeiros e IPE Saúde, além de recreação para a gurizada e massoterapia para o público em geral.

“Rústica da Saúde”

Já no dia 15 de novembro (quarta-feira), feriado nacional alusivo à Proclamação da República, será a vez da Brigada Militar (BM) promover iniciativa semelhante e também inédito: a “1ª Rústica da Saúde” da corporação.

Com largada no Shopping Pontal (Zona Sul), em Porto Alegre, o evento terá corrida de 5 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros pela orla do Guaíba, além de prova infantil, a partir das 8h30min. Detalhes e inscrições no site lemureventos.com.br.

(Marcello Campos)

