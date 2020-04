| Após novo documentário dos Beatles, Paul McCartney repensa sua amizade com John Lennon

16 de abril de 2020

Paul McCartney e John Lennon. (Foto: Reprodução)

Em 2019, Peter Jackson anunciou que trabalharia em um novo projeto sobre os Beatles. A produção, porém, não traz o que você já deve conhecer sobre o icônico quarteto de Liverpool. Segundo Jackson, Get Back está sendo trabalhado em cima de 54 horas de filmagens inéditas feitas durante as gravações do disco Let It Be, de 1970.

Com momentos jamais vistos pelos fãs do Fab Four, o documentário apresentará os últimos instantes de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr como um grupo que revolucionou a indústria fonográfica.

Com o lançamento a vista, previsto para setembro de 2020, McCartney fez uma aparição no último dia 13 no The Howard Stern Show e contou como o novo documentário o fez se sentir melhor sobre a relação que ele teve com Lennon.

“Eu meio que comprei essa ideia de que eu e o John éramos rivais e não gostávamos um do outro. Mas você vê o filme e é tipo, ‘Graças a Deus, isso não é verdade.’ Nós obviamente estamos nos divertindo juntos. Você pode ver que respeitamos um ao outro e estamos fazendo música juntos, e é uma alegria ver isso acontecer”, disse McCartney.

“É muito melhor e mais amigável do que a história se tornou”, completou o músico.

