Inter Após o título do Gauchão, Inter treina visando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

O técnico Roger Machado tem mais uma semana de treinamentos pela frente para ajustar o time para a estreia no Brasileirão. Foto: Divulgação/Inter

Após a conquista do título gaúcho diante do maior rival, o Inter muda o foco para o início das competições nacionais e continental. O primeiro compromisso é a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29, contra o Flamengo, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira (21), a comissão técnica comandou um treinamento fechado no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, dando sequência nos trabalhos. Os jogadores iniciaram o dia com exercícios físicos, depois fizeram atividades com bola.

O uruguaio Rochet, os colombianos Borré, Carbonero e o equatoriano Enner Valencia estão com as suas respectivas seleções na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já os recém contratados Juninho, Oscar Romero e Diego Rosa treinaram normalmente com o grupo e estão aptos a estrear pelo Colorado

O Inter retoma os treinamentos na manhã deste sábado (22). Depois, o técnico Roger Machado tem mais uma semana de treinamentos pela frente para ajustar o time para a estreia no Brasileirão.

A única baixa do comandante para a retomada do calendário será o zagueiro Victor Gabriel, um dos principais destaques da conquista do Campeonato Gaúcho. O zagueiro sentiu lesão muscular na coxa direita e deverá ser desfalque por até três semanas.

O camisa 41 teve diagnóstico de grau 2, o que tira o atleta do time de Roger Machado pelo menos até a segunda semana de abril. O jovem de apenas 20 anos foi substituído no segundo tempo do Grenal da final do Gauchão. Dentro das três semanas previstas para a recuperação estão três jogos do Brasileiro – Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza – e dois do torneio continental – Bahia e Atlético Nacional.

2025-03-21