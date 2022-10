Esporte Após oito anos, técnico Marcello Gallardo anuncia sua saída do River Plate

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Em seu currículo, o longevo treinador acumula duas Libertadores da América, três Copas Argentinas, três Recopas Sul-Americanas e uma Copa Sul-Americana Foto: Reprodução/Internet Foto: Reprodução/Internet

Após oito anos, o técnico Marcelo Gallardo anunciou, nesta quinta-feira (13), a sua saída do River Plate. O treinador multicampeão irá continuar no clube argentino até o final de dezembro, e não vai renovar vínculo depois disso. Em seu currículo, o longevo treinador acumula duas Libertadores da América, três Copas Argentinas, três Recopas Sul-Americanas e uma Copa Sul-Americana.

“Comunico que é o final do contrato, já não sigo mais no clube. É uma das decisões mais difíceis e sentidas da minha vida. É um momento muito delicado para me expressar. Darei uma breve pausa. Estou aqui para agradecer as pessoas que confiaram em mim”, disse o treinador e ídolo.

Em suas redes sociais, o River Plate publicou uma homenagem ao seu treinador agradecendo pela sua grande passagem pelo time argentino. “Após mais de oito anos de glórias que ficarão para sempre na história do River e do futebol, Marcelo Gallardo anunciou o fim de seu mandato como técnico do clube”, disse a homenagem ao técnico.

