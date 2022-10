Grêmio Arena do Grêmio projeta público de 47 mil pessoas para o jogo contra o Bahia pela Série B

O confronto do tricolor contra o Bahia, no domingo, é valido pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Para um dos jogos mais importantes da temporada do Grêmio, a Arena projeta cerca de 47 mil torcedores na partida contra o Bahia, no domingo (16), às 16h, em Porto Alegre. Na quarta-feira (12) pela manhã, 24.762 ingressos já tinham sido vendidos para o duelo contra os baianos. As vendas para o público em geral foram abertas na quarta-feira.

O confronto do tricolor contra o Bahia é valido pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. Será o penúltimo jogo do Grêmio na Arena na Série B. O duelo coloca frente a frente o segundo e terceiro colocados e é considerado decisivo para o Grêmio. Caso o time de Renato Portaluppi vença a partida, o Grêmio pode subir para a Série A do campeonato matematicamente contra o Náutico, na próxima rodada, no Estádio dos Aflitos.

Setores esgotados

Diversos setores da Arena para o jogo de domingo já não existem mais ingressos como Superior Oeste, Superior Noroeste, Superior Nordeste, Gold Oeste, Gramado Nordeste, Gramado Leste, Gramado Sudoeste, Gramado Oeste e Gramado Noroeste.

