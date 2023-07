Inter Após oito anos, volante Charles Aránguiz reestreia pelo Inter

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

O volante mostrou a qualidade e vira alternativa para a sequência da temporada do Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter O chileno não defendia o Inter desde a derrota por 3 a 1 para o Tigres, em 22 de julho de 2015, pela Libertadores da América (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, neste sábado (01), no Beira-Rio, em Porto Alegre, marcou a reestreia do volante do Inter Charles Aránguiz. A última vez em que o jogador tinha atuado pelo clube gaúcho aconteceu há oito anos. Em seus primeiros minutos com a camisa colorada, o volante mostrou a qualidade e vira alternativa para a sequência da temporada.

Aránguiz já tinha ficado no banco de reservas contra o Nacional e na partida contra o Independiente Medellín, ambas pela Libertadores. Porém, apenas contra o Cruzeiro o atleta voltou aos gramados. Aránguiz entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de Mauricio.

A última partida do volante aconteceu ainda no Bayer Leverkusen quando em 15 de outubro de 2022 atuou na goleada sofrida por 5 a 1 para o Eintracht Frankurt. O camisa 20 acabou sofrendo uma lesão no quadril e, na sequência, na panturrilha direita.

Apesar da falta de ritmo, Aránguiz mostrou que a facilidade para encontrar o companheiro e deixar em uma boa posição segue em dia. O volante teve até uma boa oportunidade de balançar as redes, após receber um passe do lateral-esquerdo Renê. Acabou tentando encobrir Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, mas mandou para fora.

“Sensação boa. Fazia muito tempo que não jogava. Voltar e somar minutos me deixa muito contente”, disse Aránguiz.

