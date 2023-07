Grêmio Após três meses, atacante Ferreirinha volta aos gramados e dá assistência para gol do Grêmio

O atacante ficou fora por mais de três meses dos gramados devido a uma lesão muscular na coxa esquerda

Após três meses, o atacante do Grêmio Ferreirinha voltou a entrar nos gramados. O jogador está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Além do seu retorno aos jogos, o camisa 10 contribuiu para a vitória dando uma assistência para o gol de Gustavo Martins no final da partida contra o Bahia, neste sábado (01), na Fonte Nova, em Salvador.

O atacante entrou aos 45 minutos do segundo tempo no lugar de Carballo. Ferreirinha entrou no lado esquerdo do ataque onde sempre jogou. Após jogada de Bitello, o ponta cruzou para a grande área e o zagueiro mandou para dentro do gol, aos 49 da etapa final.

Com o tempo parado e o seu histórico de problemas físicos, o camisa 10 teve a sua volta tratada com muito cuidado. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, destacou após a partida as características do jogador e explicou o motivo de ter botado o atleta apenas nos minutos finais do confronto.

“Hoje o Ferreirinha começou a voltar depois de um longo tempo. Foi importante na jogada do gol, mas tem que tomar cuidado pelo período que ficou parado. Por isso esperei bastante. Era um jogo muito pegado, de velocidade, de força. Tive todo cuidado de colocá-lo em campo nos últimos minutos e ele foi determinante no gol do Gustavo”, disse o treinador.

O clube gaúcho encara o líder Botafogo na rodada seguinte, no domingo (09), na Arena, em Porto Alegre. Antes, o Tricolor volta a encarar o Bahia em Salvador, desta vez pela Copa do Brasil. O duelo válido pela ida das quartas de final acontece nesta terça-feira (04), às 21h, na Fonte Nova.

