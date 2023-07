Inter Sem gols, Inter empata com o Cruzeiro no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Colorados somam 21 pontos e deixam o G-6. (Foto: Marcelo Oliveira/Divulgação)

Mesmo com um jogador a mais, o Inter empatou com o Cruzeiro no Beira-Rio nesse sábado (1º), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora com 21 pontos somados, a equipe gaúcha caiu para o 7º lugar na tabela, posição essa que pode mudar conforme o desfecho de outras partidas neste domingo (2). O próximo desafio do Colorado é contra o Fluminense, no Maracanã, no próximo domingo (9), às 16h.

Primeiro tempo

O Cruzeiro incomodou no primeiro tempo. Escalado com Stênio na vaga de Gilberto, o time visitante apostou em um ataque de velocidade, que também contava com Wesley e Bruno Rodrigues, e criou oportunidades no começo do confronto. Seguro – à exceção do susto que deu aos oito minutos, quando escorregou em frente a Wesley, mas foi ajudado por Vitão -, John brilhou com importantes defesas diante das melhores chances mineiras.

O Inter ainda sofreu uma baixa de peso aos 18 minutos, instante em que Alan Patrick, com dores, precisou dar lugar a Jean Dias. A partir da mudança, o substituto assumiu a extrema-direita do meio de campo alvirrubro, deslocando Mauricio para o corredor central. Nesta disposição, que ainda contava com Wanderson na ponta-esquerda e Luiz Adriano como centroavante, o Colorado teve sua melhor chance já nos acréscimos.

Da esquerda, Wanderson cruzou na medida para Luiz Adriano. Em velocidade, o centroavante invadiu a grande área e subiu mais do que a zaga. Consciente, o goleador testou com força, mas mandou ao lado. A outra oportunidade armada pelo Colorado na etapa inicial ocorreu aos 10 e contou com arremate de Johnny, após possível pênalti em Alan Patrick, bloqueado pela marcação.

Segundo tempo

Mano Menezes mudou o time para a etapa final. Com Carlos de Pena na vaga de Johnny, o Colorado qualificou a saída de jogo e passou a igualar as ações da partida. A melhora empolgou não só a torcida, mas também a comissão técnica, que promoveu, aos 17 minutos, a reestreia de Charles Aránguiz com a camisa vermelha.

O chileno entrou na vaga de Mauricio, redesenhando o Inter em 4-3-3 que também passava a contar com Alemão no comando de ataque. Menos de cinco minutos depois, o Beira-Rio festejou com o pênalti assinalado em cima de Alexandre, mas o lance, após intervenção do VAR, foi corrigido. A falta, afinal, ocorrera fora da área. Infrator da ocasião, Oliveira recebeu o segundo amarelo e deixou os visitantes com um a menos.

Em superioridade numérica, o Inter assumiu as rédeas do embate. Aos 28, Aránguiz lançou Bustos, que cruzou bola perigosa e rasteira a partir da direita da área. Em um veloz carrinho, Wanderson tentou o desvio, mas não acertou em cheio. Em busca de imposição física, Mano acionou Lucca, que substituiu Jean Dias.

O novo trio de ataque deu trabalho para a defesa mineira. Alemão, em chute de perna canhota, tirou tinta do poste. Aránguiz, como um elemento-surpresa, recebeu na grande área e tentou cavar Rafael, mas exagerou na força. Lucca, tanto de cabeça quanto em foguete de longa distância, parou no goleiro adversário. Desta forma, o 0 a 0 foi mantido como placar final do confronto.

Ficha técnica

Internacional: John, Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Rômulo, Johnny (Carlos De Pena), Maurício (Aránguiz), Alan Patrick (Jean Dias) (Lucca); Wanderson, Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes

Cruzeiro: Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Matheus Jussa, Machado, Mateus Vital; Wesley (Neto Moura), Bruno Rodrigues (Henrique Dourado), Stênio (Neris). Técnico: Pepa

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, assistidos por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone. VAR: Wagner Reway.

