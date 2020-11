Dicas de O Sul Após oito meses, Museu Julio de Castilhos, em Porto Alegre, reabre ao público nesta quinta

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Localizado no Centro da Capital, o museu reabre com uma exposição inédita Foto: Divulgação Localizado no Centro da Capital, o museu reabre com uma exposição inédita. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após oito meses com as portas fechadas aos visitantes devido à pandemia de coronavírus, o Museu Julio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, reabre ao público nesta quinta-feira (19), em horários especiais. A retomada das atividades será marcada pela abertura de uma nova exposição sobre o gênero feminino.

Para que a retomada das atividades seja possível, a instituição, vinculada à Secretaria da Cultura do RS, passou por adaptações para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. A maioria das peças expostas nas salas estará protegida com vitrines e cubos de vidro para impedir o contato.

Para as esculturas que continuarão sem proteção, o cuidado do visitante precisa ser redobrado: o toque será expressamente proibido, uma vez que o álcool em gel que higieniza as mãos pode afetar a cor e o verniz dos objetos.

O museu, localizado na rua Duque de Caxias, 1.205, ficará aberto de terça a sexta, das 10 às 17h. O número de visitantes será de, no máximo, dez pessoas por vez, com o uso obrigatório de máscara, higienização das mãos e aferição de temperatura. Dentro das salas, o distanciamento mínimo deve ser de dois metros. As visitas mediadas permanecem suspensas.

Nova exposição

Para receber o público na reabertura, a instituição preparou a exposição “Narrativas do Feminino”, que conta histórias sobre mulheres do início do século 19 ao final do século 20, apresentando-as em recortes e personagens como as lavadeiras, as mulheres de elite e as mulheres intelectuais.

