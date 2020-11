Política Bolsonaro pretende esperar eleição no Congresso para se filiar a um partido político

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O presidente não descartou ainda a criação de uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil, que ainda está na fase de coleta de assinaturas Foto: Carolina Antunes/PR O presidente não descartou ainda a criação de uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil, que ainda está na fase de coleta de assinaturas. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

Criticado por participar da campanha eleitoral municipal sem estar filiado a um partido, o presidente Jair Bolsonaro só deve se filiar a uma sigla após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. As informações foram divulgadas pela CNN.

Aliados e auxiliares de Bolsonaro disseram que ele quer aguardar a eleição no Congresso, em 1º de fevereiro de 2021, para ver como ficará a acomodação das forças políticas após a disputa.

Dessa forma, o presidente também busca evitar atritos entre os partidos alinhados ao governo que participarão da eleição para o comando do Legislativo, embora tenha seus candidatos favoritos nos bastidores.

Após a vitória do Centrão nas eleições municipais, Bolsonaro avalia se filiar a uma sigla do grupo, entre elas, o Progressistas ou o PSD. Aliados políticos do presidente preferem um partido menor, como o Patriotas – Bolsonaro já vem dialogando com o presidente da legenda, Adilson Barroso.

A avaliação dos bolsonaristas é de que, em uma sigla menor, seria mais fácil o presidente acomodar seus aliados no comando partidário nos estados. Em legendas maiores, isso seria mais difícil.

O presidente não descartou ainda a criação de uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil, que ainda está na fase de coleta de assinaturas. A ideia é defendida principalmente pelos filhos de Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política