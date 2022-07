Brasil Após os Estados Unidos, embaixada britânica defende sistema eleitoral brasileiro e diz que urnas são seguras

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Dias depois de reunião entre Bolsonaro e embaixadores, órgão diplomático disse confiar no processo democrático do Brasil Foto: Divulgação Dias depois de reunião entre Bolsonaro e embaixadores, órgão diplomático disse confiar no processo democrático do Brasil Foto: Divulgação

A Embaixada do Reino Unido no Brasil se manifestou nesta quinta-feira (21) em apoio ao processo eleitoral brasileiro, dizendo que o sistema e as urnas eletrônicas utilizadas no país são seguros e “passaram a ser reconhecidas internacionalmente por sua celeridade e eficiência”.

“Acreditamos na força da democracia do Brasil, que conta com instituições sólidas e transparentes. Em eleições passadas, o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas se mostraram seguras e passaram a ser reconhecidas internacionalmente por sua celeridade e eficiência”, diz a embaixada no comunicado.

“Reafirmamos nossa confiança no bom funcionamento do processo democrático do Brasil e esperamos que todo o país esteja comprometido com o respeito à democracia por meio de eleições livres e justas. Quem for escolhido pela nação brasileira poderá contar com o Governo Britânico para fortalecer as relações bilaterais e a amizade entre os dois povos.”

A embaixada britânica inicia o comunicado mencionando que “esta semana tem sido marcada por um amplo debate público sobre o sistema eleitoral brasileiro”, sem citar diretamente a reunião feita por Jair Bolsonaro (PL) com vários embaixadores na última segunda-feira (18), quando o presidente fez críticas e manifestou sua desconfiança a respeito das urnas eletrônicas e o processo eleitoral do Brasil.

Na terça-feira (19), a Embaixada dos Estados Unidos também se pronunciou em apoio ao sistema eleitoral brasileiro. Em nota, o órgão diplomático disse que “as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo”.

