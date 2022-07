Política Bolsonaro pede redução da tarifa externa em participação por vídeo no Mercosul

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Apesar de não comparecer presencialmente, presidente enviou vídeo com falas mais pacíficas sobre o Mercosul Foto: Isac Nobrega/PR Apesar de não comparecer presencialmente, presidente enviou vídeo com falas mais pacíficas sobre o Mercosul Foto: Isac Nobrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a pedir a redução da TEC (Tarifa Externa Comum) do Mercosul em pronunciamento gravado e exibido nesta quinta-feira (21) durante encontro dos líderes do bloco, reunidos em Assunção, no Paraguai.

Bolsonaro afirmou que o Brasil tem atuado para que o Mercosul tenha papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos.

“Defendemos a redução da Tarifa Externa Comum, o que dará uma importante contribuição no combate à inflação. Também temos conferido prioridade às negociações com grandes parceiros comerciais do Mercosul. O mundo de hoje precisa de mais comércios e investimentos”, afirmou. Em encontro anterior da cúpula, em dezembro do ano passado, Bolsonaro havia lamentado o fato de o Mercosul não ter revisado as tarifas.

No discurso exibido nesta quinta-feira, o presidente defendeu também a continuidade da ampliação de fluxos de comércio e de investimentos na América Latina e no Caribe, com o objetivo de fortalecer as cadeias regionais de valor e reduzir a vulnerabilidade externa a crises internacionais.

“Durante a presidência paraguaia, também fomos ativos defensores da agenda digital e se serviços, da integração produtiva nos setores de saúde e farmacêutico, do aprimoramento da infraestrutura física e logística e do fortalecimento do agronegócio sustentável. Todas essas são áreas fundamentais para enfrentarmos os desafios globais atuais em estarmos bem preparados para o futuro”, disse.

Preços dos combustíveis e agricultura

O presidente também mencionou ações para conter a alta no preço dos combustíveis e garantia do suprimento para a agricultura. “Estamos trabalhando para combater internamente as causas das pressões sobre os preços dos combustíveis e da energia, que nos últimos meses vinha afetando o poder de compra do povo brasileiro”, disse.

“Temos assegurado o suprimento de fertilizantes para nossa agricultura que é fundamental para a segurança alimentar de parte do mundo”, completou.

