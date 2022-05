Preso em flagrante por suposta injúria racial contra o volante colorado Edenilson no Beira-Rio, na noite de sábado (14), o lateral direito do Corinthians Rafael Ramos foi liberado após o clube paulista pagar fiança de R$ 10 mil.

Edenilson disse que foi chamado de “macaco” durante a partida entre os dois times pelo Brasileirão, que terminou empatada em 2 a 2. Após o apito final, o volante prestou queixa a uma equipe da Polícia Civil no estádio, e o lateral adversário foi detido.

Ramos nega a acusação de racismo. “Foi puramente um mal-entendido”, declarou o jogador. Ele garantiu não ter dito a palavra “macaco”.

“Mais uma vez, um lamentável caso de racismo é registrado no futebol nacional. Desta vez, em nossa casa, contra um jogador do Internacional. Na partida deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Edenilson relata ter sofrido injúria racial por parte de Rafael Ramos, atleta do Corinthians. É inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022, não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O Clube do Povo reitera que repudia todo e qualquer ato de preconceito e apoia o seu atleta”, afirmou o Inter em nota.

O time paulista também se manifestou sobre o caso. “O Corinthians reafirma que, coerente com seus 111 anos de história, repudia e não compactua com o racismo. O atleta Rafael Ramos foi ouvido pelo clube e deu versão diferente do incidente no Beira-Rio, durante a partida contra o Internacional pelo Brasileirão 2022. Logo depois, seguro de que não proferiu injúria racial, fez questão de se explicar a Edenilson, no vestiário do Internacional. Em decorrência da denúncia feita pelo atleta colorado, a lei obriga que se trate o caso como flagrante, seguido de detenção. O pagamento de fiança não implica admissão de culpa, permitindo ao atleta que se defenda em liberdade no inquérito. Clube e atleta continuarão a colaborar com as autoridades, certos de que tudo será esclarecido o mais rapidamente possível”, afirmou o time paulista.