Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

O Geoportal RS é a principal plataforma de compartilhamento de dados geoespaciais do Estado Foto: Reprodução O Geoportal RS é a principal plataforma de compartilhamento de dados geoespaciais do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

Um painel temático com dados relativos a todos os batalhões municipais dos bombeiros no Rio Grande do Sul está disponível para consulta pública. O trabalho é fruto da primeira etapa da parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão para adesão à Iede/RS (Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais), formalizada em abril.

A Iede/RS é um conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos. O objetivo é facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geoespaciais.

A interface pública é o Geoportal RS, principal plataforma de compartilhamento de dados geoespaciais, serviços e aplicações do Estado. Entre os exemplos de materiais disponíveis estão a Cartografia Interativa do Estado, o Painel de Geolocalização das Escolas do RS, o Monitoramento da Vacinação da Covid-19, o Painel de Arboviroses e o Atlas Socioeconômico do RS.

Após a inserção dos dados dos batalhões de bombeiros, o próximo passo será colocar geoinformações relativas ao censo demográfico da instituição, serviços civis e auxiliares credenciados, atendimentos operacionais e informações de segurança contra incêndios.

Para acessar os metadados e as opções de download, a população deve visitar o Catálogo de Metadados da Iede e pesquisar por “bombeiros”.

